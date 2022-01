Capodanno 2022: il 55% degli italiani ha preferito il cenone al pranzo

di Manuela 4 Gennaio 2022

Secondo i dati rivelati da Cna agroalimentare (la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), il Capodanno 2022 è stato vinto dal cenone, preferito al pranzo del primo dell’anno dalla maggior parte degli italiani.

Dall’analisi è emerso che il Capodanno 2022 è stato un po’ sotto tono, anche se gli italiani non hanno rinunciato a mangiare in compagnia della famiglia e degli amici più stretti. Nonostante le numerose disdette ai ristoranti (a cui non è sfuggito neanche Gianfranco Vissani), tre italiani su quattro hanno dichiarato che avrebbero comunque festeggiato il Capodanno.

Secondo i dati, il 75% degli italiani aveva dichiarato che avrebbe salutato in qualche modo l’anno nuovo, mentre il 25% non lo avrebbe fatto, vuoi per una scelta di maggior cautela a causa dell’impennata di casi della variante Omicron, vuoi per quarantene o altri motivi.

Fra gli italiani che hanno affermato la loro intenzione di festeggiare, ecco che il 55% ha dichiarato di preferire il cenone, mentre solo il 45% avrebbe festeggiato durante il pranzo (domanda oziosa: non c’è stato nessuno che ha festeggiato sia la sera del cenone che il pranzo del giorno dopo? Non è mica vietato dalla legge, si può fare tranquillamente).

Per quanto riguarda i prodotti, CNA Agroalimentare ha spiegato che a dominare le tavole ci sarebbero stati i prodotti sostenibili e di alta qualità.