Gianfranco Vissani: “I no vax mettono a rischio le aziende”

Gianfranco Vissani ha dichiarato all'Ansa che i no vax stanno mettendo a rischio le piccole e medie aziende: anche nei suoi ristoranti diverse disdette.

di Manuela 31 Dicembre 2021

Gianfranco Vissani, durante un’intervista rilasciata ad Ansa, è stato lapidario: lo chef ha dichiarato che i no vax “hanno rotto, mettono a rischio la vita delle piccole e medie aziende, oltre che la loro”.

Dal suo ristorante sul lago di Corbara, vicino a Orvieto, lo chef ha continuato sostenendo che l’unica strada possibile per uscire dalla pandemia sia la vaccinazione. Non vaccinarsi significa favorire la propagazione del virus e della variante Omicron in questo periodo.

Vissani ha aggiunto che il cenone di San Silvestro a Casa Vissani si farà come previsto, ma anche lui, nelle ultime ore, ha ricevuto diverse disdette di prenotazioni già fatte a causa dei contagi.

Lo chef si aspetta che nel 2022 si vada verso la normalità, anche se ipotizza che dovranno passare ancora un paio di anni prima di riuscire a uscire dalla pandemia. Per questo motivo spera che questo sia l’anno in cui tutti decidono di vaccinarsi.

Vissani riserva poi qualche parola anche per il Governo. Nelle ultime settimane ha notato che tutti i partiti sembrano concentrarsi troppo solo su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, dimenticandosi delle difficoltà che le imprese stanno affrontando con questa nuova ondata. Servono degli aiuti, ma il Governo chiede solamente di pagare altre tasse.