Capodanno 2022: ristorante chiude dopo il cenone, ma 3 ragazze rimangono nel bagno

Succede a Capodanno 2022: il ristorante chiude dopo il cenone, ma il gestore non si accorge che 3 ragazze erano ancora in bagno.

di Manuela 2 Gennaio 2022

Una buffa storia di Capodanno 2022 (fortunatamente con un lieto fine) arriva dalla borgata di Mondello a Palermo. Qui un ristorante dopo il cenone ha chiuso, solo che il gestore non si è accorto che 3 ragazze erano ancora in bagno dentro al locale.

Le ragazze avevano pagato il cenone di Capodanno e poi erano andate in bagno. Qui si erano attardate per circa 15 minuti. Solo che, nel frattempo, il titolare aveva chiuso il locale pensando che ormai dentro non ci fosse più nessuno.

Così, quando sono uscite dal bagno, le ragazze hanno trovato il locale tutto chiuso e al buio. Hanno così fatto quello che logica suggeriva. Come prima cosa hanno cercato il contatore della luce e hanno riattivato la corrente. Poi hanno chiamato aiuto telefonando al 112.

Nell’attesa dei soccorsi, però, non sono state con le mani in mano: sono riuscite ad uscire in un cortile esterno di pertinenza del locale e qui hanno cominciato a chiedere aiuto.

Fortunatamente il figlio di uno dei dipendenti del ristorante è riuscito a sentire le loro richieste d’aiuto ed è corso a prendere le chiavi per farle uscire. Nel frattempo erano anche arrivati i Vigili del Fuoco: dopo un’ora circa le ragazze sono state finalmente liberate.