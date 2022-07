Capri, lo scontrino per 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè divide il web: 78 euro sono troppi?

di Manuela 15 Luglio 2022

Venghino siore e siori, continua l’epopea estiva degli scontrini. Dopo il flame per lo scontrino da 508 euro per una cena a base di pesce a San Benedetto del Tronto, adesso il web si divide per un scontrino battuto a Capri: sono giusti 78 euro per 6 cornetti, 3 cappuccini e 2 caffè?

Un gruppetto di amici è andato a fare colazione al bar Piazzetta di Capri, spendendo alla fine 78 euro per sei cornetti, tre cappuccini e due caffè, con un cornetto e un cappuccino a 14 euro. Sbalorditi dall’importo, l’utente ha poi condiviso un video su TikTok dove mostra l’importa, commentando che questi soldi gli bastavano per i caffè di un mese e mezzo.

Questa volta, però, il web si è diviso. Da una parte c’è chi sostiene che sia comunque troppo caro e che quello inquadrato non è neanche uno scontrino fiscale, invitando a chiamare la Finanza. Qualcuno ha anche provato a scherzarci sopra sostenendo che con 78 euro, nel bar dove va di solito, gli lasciano anche le chiavi.

Però in questo caso c’è anche chi ha fatto un semplice ragionamento: a Capri, soprattutto in piazzetta, lo sanno ormai tutti, si paga di più. Ma non perché sia Capri, si intende: se vai a prendere un caffè sedendoti in Piazza San Carlo a Torino o in Piazza San Marco a Venezia, lo sai che l’esborso sarà decisamente più elevato. E questo al netto del fatto che basta guardare i prezzi esposti nel listino: se in quel bar vedi che un cornetto costa 15 euro, semplicemente cambi bar, non è il locale che deve adeguarsi al tuo portafoglio, sei tu che devi saper scegliere i locali che ti puoi permettere.