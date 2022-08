Capri, per Jennifer Lopez pranzo privato preparato da chef Gennaro Esposito

di Luca Venturino 2 Agosto 2022

Quella di Jennifer Lopez a Capri si sta rivelando una vacanza decisamente impegnativa: oltre a essersi esibita alla Certosa di San Giacomo per un gala di beneficenza organizzato da Luisa Via Roma con Unicef – iniziativa che ha raccolto ben 8 milioni di euro, che verranno destinati alle emergenze in Ucraina e Siria -, infatti, la cantante e attrice statunitense ha partecipato all’approdo nello Stivale dell’ultima e preziosissima bottiglia di tequila della distilleria messicana NOM1523, la Volcán De Mi Tierra X.A. Insomma, nonostante la cornice sia senza alcuna ombra di dubbio incantevole il tempo da dedicare al relax pare sia stato davvero poco – motivo per cui va investito in maniera oculata e attenta, come un pranzo privato preparato da chef Gennaro Esposito.

No, questa volta niente dirette in televisione o comunicati stampa: il tutto è stato fatto trapelare dallo stesso chef che, comprensibilmente, non ha saputo trattenersi dal chiedere a JLo una foto ricordo per poi pubblicarla sui propri profili social. “Stamattina piacevole pranzo privato per Jennifer Lopez” si legge nella didascalia del post in questione. “Una donna esplosiva, una professionista piena di energia, che ammiro tantissimo soprattutto perché tra le tante qualità, sa apprezzare anche la buona cucina! Dopo il suo meraviglioso show che ha lasciato tutti senza parole, non potevo che coccolarla con quello che so fare meglio… al resto ci ha pensato la nostra incantevole isola di Capri”.