Capri: Stash dei The Kolors apre Calamore, un locale pop nella piazzetta più famosa del mondo

di Luca Venturino 29 Maggio 2023

Calamore – questo il nome del nuovo format di ristorazione che si ispira al concetto di gastronomia pop e firmato da Stash, cantante e frontman dei The Kolors. Il proverbiale taglio del nastro avverrà nella giornata di oggi, lunedì 29 maggio, nell’iconica piazzetta di Capri; ma bando alle noiose (ma necessarie) norme operative e spazio ai dettagli del gusto: stando a quanto lasciato trapelare Calamore andrà a proporre una selezione di piatti di mare – che d’altronde, come accennato, ci troviamo pur sempre a Capri – secondo una declinazione contemporanea che, tuttavia, si impegna a rispettare le proprie radici nella storia della cucina di mare popolare del nostro Stivale.

Stash apre Calamore a Capri: tutti i dettagli

La parola chiave del progetto Calamore? “Genuinità”, sostiene lo stesso Stash, ma attenzione – non chiamatelo né fast food né ristorante. L’obiettivo, stando a quanto dichiarato dallo stesso cantante dei The Kolors, è di fatto quello di offrire ai clienti una proposta alternativa rispetto al classico ristorante di pesce, “dando la priorità massima alla qualità e alla provenienza delle materie prime”.

In altre parole, Calamore ha l’intenzione di porsi come centro ideale per una pausa pranzo veloce ma al contempo sana, o diversamente anche per un pasto più comodo e facile da gustare in pret a manger per le vie di Capri. L’idea per il format è nata in maniera spontanea – che d’altronde ve l’avevamo detto qual è la parola d’ordine, no? -, durante una pausa pranzo nel tour estivo dei The Colors.

Stash scelse infatti, in maniera casuale, di fermarsi a mangiare presso Le Frit C’est Chic, famosa catena di gastronomia di mare della famiglia Verí – D’Alessandro che attualmente vanta all’attivo sette locali in tutta Italia. Da un semplice pasto all’amore per il format il passo è breve – e da qui è poi arrivata l’idea di portare il tutto in costiera, poi realizzata anche grazie all’aiuto e alla guida di Manuel D’Alessandro, imprenditore ed esperto del settore.

Chiudiamo ancora con un poco di spazio ai dettagli: Calamore a Capri presenta un menu dove i protagonisti indiscussi sono principalmente i panini, cuoppi, sfizi e storie di mare, ideali da gustare, come già accennato qualche riga più in su, per le splendide vie di Capri o diversamente anche in spiaggia, a bordo del mare; e il locale – che, giusto per essere precisi, sorge in via Acquaviva al numero 2 – rimarrà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica e dalla domenica al lunedì.