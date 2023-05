Torino: Lavazza apre il San Tommaso 10, ristorante nella storica sede dell’azienda

di Valentina Dirindin 25 Maggio 2023

Dopo due anni e mezzo di lavori riaprirà il 5 giugno 2023 il San Tommaso 10, lo spazio di Torino dove è nata l’azienda Lavazza nel 1895, trasformato in un ristorante. In realtà alla ristorazione questo negozio del centro era già stato dedicato nella sua prima riapertura, quella del 1995, quando in poco tempo era diventato uno dei punti di riferimento del mangiar bene in città. Cucina tradizionale, ben eseguita, bella carta vini, grande attenzione ai dettagli e al servizio. Così il San Tommaso 10 si era guadagnato uno spazietto nel cuore degli appassionati di gastronomia torinese.

Oggi, il San Tommaso 10 è stato presentato di nuovo alla città, in una veste completamente rinnovata. Tanto blu (quello della linea premium di specialty coffee 1895), sale dal design moderno che unisce atmosfera pop ed eleganza contemporanea e un nuovo chef, il giovane Gabriele Eusebi. 42 coperti inizialmente aperti solo a cena, con un menu che porrà l’accento sulla tradizione gastronomica italiana e che si concluderà sempre con gli specialty coffee firmati 1895 by Lavazza Coffee Designers, a cui sarà dedicato uno spazio esclusivo all’interno del ristorante con una macchina espresso Faema E71, ideata per il SANTOMMASO 10 e firmata Gruppo Cimbali.

.

Marco Lavazza: “Questa è casa nostra”

“È sempre difficile toccare la tradizione e la storia”, ha detto Marco Lavazza, Vice presidente dell’azienda. “Qui è dove tutto è cominciato, con il mio bisnonno. Qui è partita la storia della nostra famiglia, per questo oggi con profondo rispetto a quello che è stato il lavoro delle generazioni precedenti riapriamo, tenendo conto che le nostre radici rimangono qui, dove abbiamo il nostro cuore e la nostra testa”. “Questa è casa nostra, e aprire casa nostra al pubblico rappresenta l’amore per la nostra città”.

Un nuovo progetto food targato Lavazza, dunque, dopo il grande e fortunato investimento fatto con Condividere (ristorante una stella Michelin tra i migliori di Torino).

“Questo sarà il locale della tradizione, il posto dove il culto della materia prima che ci caratterizza avrà il suo compimento”, spiega ancora Marco Lavazza. A seguire la proposta gastronomica del San Tommaso 10 ci sarà appunto lo chef Gabriele Eusebi, con un trascorso al Mugaritz di Errenteria, nei Paesi Baschi e da Moreno Cedroni, dove ha conosciuto Federico Zanasi, che lo ha chiamato al suo fianco come sous chef di Condividere. Da lì il passo alla guida del nuovo San Tommaso 10 è stato breve. “Ho accettato con grande entusiasmo, anche per mettermi alla prova e dimostrare quello di cui posso essere capace”, commenta il giovane chef. “Riportare alla luce sapori storici della tradizione piemontese e italiana, come le lasagne al ragù di finanziera o le tagliatelle di plin, rivisti con le tecniche e i gusti della cucina contemporanea, è stata per me una sfida. L’altra scommessa è quella di far vivere alle persone che siederanno ai nostri tavoli, un’esperienza che va oltre quella puramente gastronomica. Vorremmo accogliere gli ospiti con lo stesso calore di una casa di amici, ma in una location in cui i valori della tradizione si combinano perfettamente con gli elementi di design, in continuità con lo stile e il percorso che da sempre contraddistingue il mondo Lavazza”.

“Ci scusiamo per il ritardo – conclude con ironia Marco Lavazza – ma ci siamo presi i tempi giusti per fare le cose per bene”.