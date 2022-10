Caramelle: gli italiani preferiscono le mentine e le gommose

di Manuela 13 Ottobre 2022

Visto che ci avviciniamo inesorabilmente ad Halloween (già deciso come intagliare la zucca?), ecco che BVA Doxa – Unione Italiana Food ci fa sapere quali siano le caramelle preferite dagli italiani. Ecco, a quanto pare preferiamo praticamente a pari merito mentine e gommose.

Proprio durante Halloween, le caramelle rappresentano il dolce più consumato, con un 65%, superando cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%).

Ma in generale, le caramelle agli italiani piacciono tutto l’anno. Secondo Luigi Serra, produttore del progetto “Piacere, caramelle”, il comparto delle caramelle vale più di 750 milioni di euro. Inoltre in Italia ci sono aziende pluricentenarie che le producono.

Nel nostro paese, 9 italiani su 10 (91%) dichiarano di consumare caramelle, mentre il 57% le mangia almeno 1-2 volte a settimana. Per il 34% degli italiani non esiste un momento preferito per mangiarle, anche se il 39% preferisce mangiarle nel pomeriggio, il 30% la mattina, il 12% dopo cena e il 10% dopo pranzo

Ma perché le mangiamo? Ecco i motivi:

rinfrescano l’alito: 45% comfort food: 40% aiutano a combattere il mal di fola: 38% aiutano a rilassarsi: 22% aiutano durante i viaggi: 21% fa piacere mangiarle quando si guarda la tv: 16%

In realtà, per molti italiani, mangiare una caramella è un modo per coccolarsi e prendersi cura di sé per qualche minuto (45%), mentre per il 41% degli italiani le caramelle hanno il potere di mettere di buon umore. Effettivamente, poi, per il 28% degli italiani rappresentano un prodotto che ci riportano a quando eravamo bambini, mentre per il 18% assumono il significato di condivisione.

Ma veniamo al dunque: quali sono le caramelle preferite dagli italiani? Ecco, a sorpresa ci piacciono le mentine e le gommose:

mentine: 49% gommose o morbide: 48% dure: 39% gelée: 31% ripiene: 27% mou/toffee: 27% pastiglie: 23% lecca-lecca: 10%

Inoltre il 44% degli italiani le preferisce con lo zucchero, mentre il 56% senza zucchero. Questi gli insospettabili gusti più amati:

menta, eucalipto e anice: 57% agrumi: 46% liquirizia: 40%

A seguire ci sono, poi, i frutti di bosco, le erbe naturali, il caffè, il miele, il caramello, il latte, la cola, le creme, i gusti esotici e l’amarena.

Inoltre bisogna sfatare un mito: le caramelle non sono un prodotto solo per bambini. Il 78% degli italiani, infatti, le acquista per gli adulti, mentre solo il 32% le compra per bambini dai 6 ai 13 anni, il 27% per gli adolescenti dai 14 ai 18 anni e il 12% per i bambini sotto i 6 anni.