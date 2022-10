di Chiara Cajelli 9 Ottobre 2022

Nei giorni precedenti al 31 ottobre, molte famiglie di tutto il mondo (e non pensiate sia solo prerogativa americana, date le origini europee e italiane della festività in questione) intagliano le zucche di Halloween: cucurbitacee appositamente coltivate per essere svuotate e ricamate con le figure più fantasiose. Sono stupende e suggestive, possono decorare casa vostra per tutto l’autunno, rendono davvero magica l’atmosfera della Vigilia di Ognissanti – Halloween deriva da All Hallow’s Eve. Il problema è che una volta intagliate e scavate deperiscono e avvizziscono in 3-5 giorni: vi spiegherò come conservarle a lungo, con i consigli della onnisciente Martha Stewart.

Tra umidità, parassiti, bestie affamate e muffe, purtroppo la vita della zucca intagliata non è longeva ma ci sono accortezze ben precise. Vi casso subito l’idea del riciclo: se volete mangiare la zucca di Halloween intagliata potete, ma dovete sapere che fa schifo… è uno dei motivi per cui, se il consumo è il vostro scopo, potreste intagliare zucche buone come la Hokkaido, di cui si mangia anche la scorza.

Scegliere zucche senza ammaccature

Partire col piede giusto è già una delle semplicissime soluzioni per avere zucche più longeve: prendetene una senza ammaccature, senza graffi, che sia stata coltivata vicino a voi (meno chilometri di sballottamenti). Osservate che il picciolo sia integro, e che dando dei colpetti sulla superficie della zucca questa vi restituisca sempre un suono sordo e vibrante.

Dove vivi deve fare freddo

Sarà una banalità ma oggi giorno non lo è, visto che le stagioni non sono più un confine sacro per i prodotti a nostra disposizione nei supermercati. Già da inizio ottobre si notano le prime zucche qua e la, ma dovete sapere che per quelle intagliate ci vuole un clima freddo: più freddo fa e più a lungo dureranno già solo per questo motivo. Se abitate in un posto mite, allora l’unica soluzione è acquistare e scavare la zucca di Halloween a ridosso del 31 ottobre.

Usare il sapone di Castiglia

La cara Martha ogni tanto pecca nel food ma è sempre sulla cresta dell’onda per i consigli pratici: lei consiglia una soluzione a base di sapone di Castiglia. Si tratta di un detergente di origine vegetale proveniente dalla Spagna, biologico e dalla formula molto antica usata non solo come sapone. In molti usano la candeggina sulla zucca, ma non è una buona idea per molte ragioni: l’odore pungente, l’eventuale contatto con occhi e mani dei più piccoli, il fatto che la zucca trattata con candeggina non potrebbe poi essere compostabile nell’organico.

Tornando al sapone di Castiglia, si consiglia di diluirne una dose in poca acqua e di spruzzarlo o tamponarlo su tutta la zucca, polpa interna compresa. Certo, se ne usate una non commestibile.

Una barriera di aceto e vaselina

Un altro metodo consigliato e che può essere usato su zucche anche commestibili è spruzzare la zucca con aceto leggermente diluito. Per completare l’azione dell’aceto potete poi applicare un leggero strato di vaselina sia sulla superficie sia sulla polpa interno: certo, in questo caso non potrete poi consumare la zucca per mangiarla. La vaselina impedirà alla polpa di seccarsi, proteggendola poi anche dall’umidità.

Decorarla… ma non intagliarla

Che abbiate una zucca di Halloween apposita o una Hokkaido o qualsiasi altra varietà, la soluzione di gran lunga più efficace per conservarla a lungo è non intagliarla. Intagliare la zucca non è l’unico modo per decorarla in maniera spettacolare: potete usare degli stancyl oppure dipingerla anche con pigmenti naturali e pitture commestibili. Potete anche impegnarvi e creare capolavori usando la ghiaccia reale, che consente di disegnare geometrie tridimensionali e si secca (attenzione, in questo caso, all’umidità esterna: meglio tenere in casa la zucca, come stupendo soprammobile).