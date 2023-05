Cardi B: la schiscetta per la figlia fa venire l’acquolina in bocca ai fan

di Luca Venturino 26 Maggio 2023

Dobbiamo ammettere che mai ci saremmo aspettati di scrivere un articolo sulla schiscetta preparata da Cardi B, eppure eccoci qua. Per chi non conoscesse la suddetta vi potrebbe essere sufficiente sapere che si tratta di una delle cantautrici più influenti degli ultimi anni, con le sue canzoni che sono a più riprese diventate oggetto di forti critiche e controversie a causa dei contenuti troppo “piccanti” (celebre il commento di James Bradley, repubblicano californiano, che confessò come alcune sue canzoni gli facessero venire voglia di “versare acqua santa” nelle orecchie). Più recentemente, tuttavia, la rapper ha conquistato il cuore del web a causa dei pranzi al sacco stellari preparati per la figlia Kulture.

Cardi B è la mamma di cui tutti abbiamo bisogno?

Il famoso pranzetto da portare a scuola, tanto per intenderci. Che d’altronde lo sappiamo tutti che i primi traumi gastronomici nascono proprio negli ultimi anni di asilo o nei primi di elementari, quando ci troviamo a masticare un aridissimo panino al prosciutto cotto, che a ogni boccone pare sia necessario un ettolitro di acqua per buttarlo giù; e l’amico vicino di banco si tira fuori la lasagna della sera prima con tanto di budino al cioccolato.

Ecco, pare che la piccola di Cardi B rientri prepotentemente in questa seconda categoria. Altro che panini al prosciutto, insomma: nelle foto pubblicate dalla rapper sui suoi canali social ci sono maccheroni al formaggio, bocconcini di pollo impanati, broccoli, mais, frutta colorata e tagliata a pezzettini, lamponi e mirtilli; ma anche succhi di frutta e yogurt con gli M&M’s (che d’altronde che pranzetto sarebbe senza dolce?). Mica male insomma. Di certo Kulture non patirà la fame, anzi: magari avanzerà qualcosa anche i vicini di banco.

Nei commenti, come abbiamo accennato in apertura di articolo, è tutta un susseguirsi di acquolina in bocca e gelosia. “Ciao Cardi B, puoi preparare anche il mio pranzo per favore?” ha scritto un utente. “Quanto mi piacerebbe essere di nuovo un ragazzino, andare a scuola e mangiare tutte queste prelibatezze…” ha commentato un secondo. “Cardi B, che ne dici di adottarmi? Ho quasi 24 anni ma sono un tipo divertente!” ha detto un terzo.

Non mancano, per di più, dei genitori che nelle foto della schiscetta per la piccola Kulture hanno trovato ispirazione per sforzarsi di più. “Grazie, è una bella idea” ha commentato una giovane mamma. “Stavo giusto pensando a cosa posso mettere insieme per il pranzo di mio figlio”.