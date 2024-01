Carlin Petrini: la carne coltivata può salvare il Pianeta

La filiera della carne coltivata Made in Italy è stata uccisa ancora prima che nascesse, calpestata dalla crociata ideologica capeggiata anche e soprattutto da Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura e paladino della Sovranità Alimentare con la sua cappa d’un verdegiallo coldirettiano. Una battaglia tutt’altro che limpida, che spesso e volentieri si è appoggiata – con piena consapevolezza, beninteso – all’aggettivo “sintetica” lasciando intendere che si trattasse di un prodotto artificiale nel migliore dei casi e dannoso nel peggiore e sbandierando presunte preoccupazioni sanitarie ma ignorando, puntualmente ed evidentemente, i rapporti di OMS e FAO a proposito.

C’è tanto rumore, in altre parole – rumore torbido che di recente, nel contesto europeo, ha addirittura preso ad assumere le grossolane sembianze dell’ostruzionismo, e questo anche e soprattutto in quei Paesi – Francia e Austria, ad esempio – dove le associazioni agricole hanno un muscolo decisamente notevole. In questo tumulto, dove la propaganda viene mascherata da preoccupazione per la salute dei consumatori e viceversa, c’è però chi tenta di fare ordine: è (anche) il caso di Carlin Petrini, fondatore (tra le altre cose) di Slow Food, convinto che la carne coltivata sia in grado di “salvare il pianeta”.

L’opinione di Carlin Petrini sulla carne coltivata

Se la lettura di Petrini vi sorprende è perché evidentemente non avete fatto abbastanza attenzione. Solo attingendo alla cronaca più recente, ad esempio, troviamo le dichiarazioni lasciate trapelare in occasione del nuovo Centro di Studi e Ricerca sul Cibo Sostenibile di Pollenzo, di cui Petrini è di fatto stato nominato presidente: “Non saremo un centro per il sovranismo alimentare come lo intende il governo, ma aperto allo studio anche della carne coltivata”.

In un breve op-ed su La Stampa Carlin Petrini è tornato sull’argomento impugnando anche e soprattutto i numeri derivanti da quella fabbrica di morte che è l’allevamento intensivo. “Ogni anno nel mondo vengono uccisi 77 miliardi di animali, la maggior parte dei quali hanno trascorso la vita in spazi angusti, alimentati esclusivamente con mangimi e insilati, e con l’unico scopo di diventare carne da macello”.

Allevamenti intensivi che, è bene notarlo, hanno di recente maliziosamente dribblato la direttiva europea sulle emissioni industriali nonostante la loro impronta sull’ambiente sia notoriamente pesante. “L’attuale industria zootecnica da sola è responsabile del 15% delle emissioni totali di gas serra” ha proseguito Petrini. Sporchi da un punto di vista ambientale, sporchi da un punto di vista etico: gli allevamenti intensivi hanno “ridotto all’osso le razze allevate selezionando quelle più produttive”. I polli Broiler vi dicono qualcosa? Vere eccellenze: altro che carne coltivata.

In definitiva, spiega Carlo Petrini, una bistecca coltivata in laboratorio è “più umana dell’uccisione di miliardi di animali”. Rimane, anche in questo caso, l’enorme ostacolo dell’educazione e soprattutto dell’informazione, che come abbiamo accennato in apertura di articolo è stata puntualmente macchiata e manipolata dalla propaganda mascherata da difesa della tradizione, della tavola, del buon mangiare – l’unica vera Trinità a cui l’italiano è fanaticamente fedele.

“Più che di una difesa della tradizione” conclude a tal proposito Petrini “sarebbe meglio parlare di una difesa della lobby della carne che negli ultimi anni si è arricchita, anche e soprattutto grazie ai finanziamenti europei, immettendo sul mercato prima, e di conseguenza negli stomaci di tutti noi poi, grandi quantità, scarsa qualità, molto inquinamento ambientale e svariati problemi di salute”.