Carlo Cracco apre in Sardegna e si porta dietro Matteo Baronetto

E così, alla fine, Matteo Baronetto vola in Sardegna insieme a Carlo Cracco. Nell’attesa di annunciare cosa farà dopo il suo percorso al Ristorante Del Cambio di Torino, Baronetto per la stagione estiva ha scelto di lavorare fianco a fianco con il suo maestro d’un tempo, Carlo Cracco, con cui dal 4 luglio volerà al lussuosissimo Forte Village di Pula, in provincia di Cagliari.

La destinazione è il ristorante vista mare che nel resort a cinque stelle Carlo Cracco firma ogni anno, là dove prima mandava il vincitore del suo programma Hell’s Kitchen, per avviare il locale che portava il nome del programma di cucina. Ora quel progetto si è trasformato in un ristorante stagionale in uno dei luoghi più alla moda della costa sarda, in cui appunto quest’anno si riunirà al suo ex sous chef Matteo Baronetto.

La ristorazione del Forte Village

C’è da dire che il Forte Village, gigantesco resort per coppie o famiglie, è un piccolo microcosmo gastronomico non male, che va dalla ristorazione tipica sarda alle proposte healty fino a quelle super gourmet. L’alta ristorazione, nella proposta, è infatti sempre stata un punto cardine: per dire, in alta stagione lo spazio conta fino a ventuno ristoranti, con Heinz Beck che dal 2019 guida i sessanta coperti sul mare del Beachcomber, una delle proposte più prestigiose del resort, a cui si affianca appunto il ristorante Cracco sul mare.

Oppure, durante l’estate, sono diversi gli chef che passano di qua per le cene del format “Celebrity Chef Nights”: per dire, quest’anno ci saranno Fabio Pisani de Il Luogo di Aimo & Nadia (2 luglio), lo chef Giuseppe Mancino, due stelle Michelin al Piccolo Principe di Viareggio (6 e 7 luglio), Max Mascia del del Ristorante San Domenico (due stelle Michelin, 9 e 10 luglio) e Andrea Berton per tre serate (16 luglio, 21 e 26 agosto).

La proposta di Carlo Cracco e Matteo Baronetto

Insomma, la proposta di Carlo Cracco con Matteo Baronetto si inserisce in un contesto indubbiamente di livello, che sulla ristorazione conta molto. Ancora non si sa quale sarà il menu proposto nello spazio, ma di certo si inserirà sulla linea di quanto già fatto la scorsa stagione, tra materie prime locali e ovviamente proposte di pesce da mangiare guardando il mare.

Dopo oltre vent’anni di un percorso professionale condiviso, questa reunion celebra indubbiamente una storia di talenti, ma anche quella che è rimasta una profonda amicizia. Dopo l’esperienza all’Albereta, Baronetto aveva seguito Cracco nel ristorante Le Clivie di Piobesi d’Alba. Successivamente si era trasferito a Milano al Cracco-Peck, che negli anni è poi diventato il celebre Ristorante Cracco. Nel corso del tempo assume ruoli sempre più importanti fino a diventare uno dei principali collaboratori di Cracco, e negli ultimi anni della loro collaborazione firma personalmente il menu del ristorante, dimostrando di avere la maturità professionale per aprire il suo ristorante, che trova spazio nelle storiche sale di Del Cambio a Torino. Fino a un anno e mezzo fa, quando Baronetto annuncia l’addio al “suo” stellato. In attesa di nuove informazioni su che ne sarà dei suoi progetti, chi vuole cercarlo può volare in Sardegna, e lo troverà al fianco di Carlo Cracco.