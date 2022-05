Carlo Cracco è il motivo per cui i Ferragnez erano a Portofino

di Manuela 25 Maggio 2022

I Ferragnez sono stati avvistati a Portofino, ma non per il motivo che potreste immaginare: non erano lì per la festa a casa di Dolce & Gabbana, bensì per un evento organizzato da Carlo Cracco.

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di passare un weekend romantico a Portofino, senza i figli Leone e Vittoria. Fedez, da poco uscito dalla convalescenza a seguito dell’intervento subito qualche settimana fa e Chiara Ferragni si sono concessi una vacanza nel borgo ligure.

Più volte i due sono stati avvistati in Liguria, ma questa volta hanno unito la vacanza a un evento organizzato nel ristorante Cracco Portofino. Se ricordate, infatti, lo chef aveva aperto qui un locale proprio nel 2021.

I due hanno prima girato per Portofino in Vespa e poi sono stati raggiunti dai fotografi in Piazzetta. Qui hanno cominciato a scherzare con i fotografi dicendo che i paparazzi pensavano di trovare le Kardashian e invece si erano ritrovati con i Ferragnez. Qualche fan ha poi chiesto loro dove avessero lasciato Leone e Fedez, ironico, ha scherzao dicendo che lo avevano abbandonato in autogrill.

In molti pensavano che i Ferragnez fossero a Portofino per partecipare alla festa di Dolce & Gabbana (nella villa di Dolce & Gabbana si è tenuto il matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker), ma la coppia, invece, era qui per partecipare a un evento organizzato dallo chef Carlo Cracco (la coppia conosce bene lo chef: in passato tutto il ristorante di Milano di Cracco era stato riservato ai Ferragnez per una cena speciale).