Carlsberg, nuovo atto in Russia: arrestati i dirigenti del birrificio

di Manuela Chimera 20 Novembre 2023

Da questa storia si potrebbe trarre un film. Arriva un nuovo capitolo della vicenda Carlsberg in Russia. Nonostante le rassicurazioni di Mosca sul fatto che fosse tutto normale (se per normale si intende che il governo russo ha preso il controllo del birrificio russo di Carlsberg poco prima che questi riuscisse a venderlo), ecco che adesso salta fuori che Mosca ha arrestato i dirigenti del birrificio russo. Però probabilmente in questo momento per loro questo è il concetto di “normalità”.

Arrestati i dirigenti russi del birrificio di Carlsberg

Ricapitoliamo brevemente la vicenda, che qui si aggiungono sempre nuovi atti a questa vicenda:

Beh, a questo punto pensa te se cambiava qualcosa. Perché dopo le rassicurazioni della Russia sul fatto che nulla era cambiato per quanto riguardava l’organizzazione del birrificio, ecco che adesso salta fuori che il Cremlino ha deciso di arrestare i capi di Baltika Breweires di Carlsberg.

LEGGI ANCHE Sono 18 mesi che Burger King ha deciso di lasciare la Russia, ma i locali sono ancora aperti

Mosca ha accusato di frode sia Denis Sherstennikov, amministratore delegato di Baltika Breweries, sia Anton Rogachevsky, il vicepresidente, arrestandoli. Ovviamente Carlsberg ha subito ribadito che tali accuse sono false: “Abbiamo il cuore spezzato dalla notizia dell’arresto di due dipendenti di Baltika ieri in Russia, insieme alle accuse mosse contro molti altri. La sicurezza dei nostri dipendenti, anche ovviamente in Russia, è sempre stata la nostra priorità principale. È spaventoso che gli sforzi dello Stato russo per giustificare l’acquisizione illegale delle nostre attività in Russia si siano ora evoluti nel prendere di mira dipendenti innocenti”.

Un portavoce di Carlsberg ha poi sottolineato come le accuse riportate dai media russi siano false. Fino all’introduzione della gestione esterna da parte dello Stato russo, la Baltika ha sempre agito in conformità alle leggi e politiche che guidano tutte le aziende del Gruppo Carlsberg. E ovviamente come Carlsberg faranno tutto il possibile per aiutare i dipendenti nel corso di queste difficili circostanze.

Ma di cosa sono accusati i due dirigenti? A quanto pare secondo Mosca avrebbero acquisito i diritti della proprietà intellettuale delle società Carlsberg Kazakhstan e Vista BWay Co, in precedenza appartenenti a Baltika, “tramite l’inganno”.

Gli investigatori di San Pietroburgo sostengono che questi diritti (che valgono più di 295 milioni di rubli) avrebbero permesso a Baltika di fornire i suoi prodotti in Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan, Mongolia e Bielorussia.

Bisognerà ora vedere come si evolverà la situazione e quali altre fantasiose idee verranno in mente al governo russo per giustificare i suoi atti.