Carne coltivata, Eat Just mette in commercio nuovi tipi di pollo, sempre a Singapore

di Dissapore 15 Dicembre 2021

Eat Just ha annunciato che la sua divisione GOOD Meat ha ricevuto il via libera normativo per vendere nuovi tipi di prodotti a base di pollo coltivato a Singapore. La società farà debuttare uno dei nuovi formati, un petto di pollo, al JW Marriott Singapore South Beach la prossima settimana.

Il via libera arriva poco più di un anno dopo che la società ha ricevuto la prima approvazione al mondo – e allo stato dei fatti l’unica – per la vendita di carne coltivata dalla Singapore Food Agency (SFA). GOOD Meat si è anche impegnata ad aumentare gli investimenti nella sua capacità di produzione di carne coltivata a Singapore nei prossimi due anni. L’impegno della città-stato asiatica non deriva solo dalla tendenza verso soluzioni futuristiche e che sostengano la tecnologia, ma ha anche un fondamento sovranista e autarchico, per così dire: l’iniziativa “30 by 30” della nazione insulare per aumentare la sua capacità e produrre il 30% della sua offerta alimentare entro il 2030.