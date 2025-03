Carne Coltivata: gli scienziati rispondono a Coldiretti

La marcia di protesta organizzata da Coldiretti in quel di Parma sotto la sede dell’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, per chiedere maggiore rigore nei confronti del processo di approvazione e messa in commercio dei novelty foods, leggasi carne coltivata, si è svolta regolarmente ed ha portato in città ben 20 mila agricoltori membri dell’associazione.

Già prima dell’evento avevamo segnalato le iniziali perplessità della comunità scientifica nei confronti di un atto che, per molti, suonava più intimidatorio nei confronti di un’agenzia scientifica indipendente, una processione di forconi basata su un lavoro di ricerca a dir poco fumoso, riferito a un documento non firmato redatto da fantomatici “luminari”.

L’attacco di Coldiretti si ammanta di “rigore scientifico” ignorandone però anche i più basilari elementi del metodo, e rivelando i propri argomenti nei cartelloni e negli slogan scanditi durante la marcia: “Cibo dalle campagne non dai laboratori”, “Più ricerca medica”, “I cittadini europei non sono cavie”. All’indomani della protesta, la comunità scientifica, quella vera, si riunisce e firma una lettera aperta in risposta a Coldiretti, rispondendo punto per punto alle critiche sollevate dall’associazione.

La lettera degli scienziati

“La manifestazione di Coldiretti a Parma, davanti alla sede dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con la richiesta di regolamentare la carne coltivata come un farmaco anziché come un alimento rappresenta un tentativo preoccupante di delegittimare il lavoro della comunità scientifica indipendente e il quadro normativo europeo sui nuovi alimenti, tra i più rigorosi al mondo.

Dimenticando che EFSA è già un ente tecnico e indipendente, Coldiretti invoca “più scienza libera e indipendente” e sostiene la necessità di studi clinici e preclinici per la carne coltivata, come avviene per i farmaci. Questa richiesta fa eco alle conclusioni di un Tavolo tecnico interministeriale dei Ministeri di Salute e Agricoltura, dove però dettagli sui metodi adottati, le argomentazioni e gli studi a sostegno di tale necessità, non risultano inclusi nel documento ufficiale.

Alla luce della letteratura scientifica esistente e delle ricerche che abbiamo già condotto, sentiamo di poter affermare che il quadro regolatorio attuale non presenta delle criticità e che la richiesta di studi clinici e preclinici non ha alcuna base scientifica. Farmaci e alimenti seguono processi di approvazione distinti perché rispondono a esigenze radicalmente diverse. Paradossalmente, la regolamentazione alimentare è improntata a maggiore sicurezza. Basti pensare che un farmaco può essere autorizzato anche in presenza di effetti collaterali noti, mentre EFSA può approvare solo in assenza di rischi per la salute.

Come ricercatrici e ricercatori impegnati nello studio della carne coltivata in Italia e in Europa, chiediamo che il lavoro della comunità scientifica e delle istituzioni competenti venga riconosciuto e tutelato. Desideriamo contribuire al dibattito anche nel nostro Paese, e pertanto chiediamo ai Ministri Lollobrigida e Schillaci la possibilità di partecipare al confronto. L’interesse comune è garantire la possibilità di lavorare affinché le decisioni e le valutazioni istituzionali a tutela della popolazione si basino sempre e solo sulle più solide evidenze scientifiche”.

I firmatari della lettera

A firmare questa lettera sono 16 rappresentanti della comunità scientifica: