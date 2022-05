Carne rossa: sei allergico? La pancetta potrebbe essere la cura

di Manuela 2 Maggio 2022

Ti hanno diagnosticato un’allergia alla carne rossa trasmessa, non si sa bene come, dalle zecche? No panic, la soluzione potrebbe stare nella pancetta. O nel bacon, forse meglio, visto che lo studio arriva da paesi anglofoni.

In pratica il medesimo laboratorio dove i maiali sono stati modificati geneticamente per permettere la crescita di organi per i trapianti umani, ecco che è diventato anche il fornitore di carne di maiale sotto forma di pancetta o bacon per chi soffre di allergia alla carne rossa trasmessa dalle zecche.

Diversi pazienti allergici, con Epi-pen sempre a portata di mano, hanno già provato questa pancetta gratuita e prodotta in laboratorio. Secondo quanto rivelato dal report pubblicato su The Atlantic, lo scopo di tutto sarebbe scoprire quali siano i meccanismi alla base di questa strana malattia.

La patologia è abbastanza recente: è stata descritta per la prima volta nel 2008 in un paziente morso da una zecca Lone Star. I medici non hanno ancora ben capito come si inneschi tale reazione, ma si sa che, in pratica, il sistema immunitario di chi è stato morso dalla zecca finisce con l’attaccare una molecola di zucchero presente nella carne, l’alpha-gal. Per questo motivo la malattia è nota anche come Sindrome Alpha-gal.

Pare che siano decine di migliaia gli americani che sono allergici alla carne rossa. Inoltre, anche se in concentrazioni minori, l’alpha-gal la si ritrova anche nei prodotti lattiero-caseari, in alcuni prodotti di bellezza e in alcuni farmaci.

Persone che non hanno mai avuto problemi prima d’ora con la carne rossa prima del morso di zecca, si sono ritrovate ricoverate in ospedale dopo aver dato un solo morso a un hamburger, con sintomi che vanno dal vomito e dalla diarrea fino allo shock anafilattico.

Si dà il caso, però, che l’alpha-gal sia anche la stessa molecola che induce il corpo umano a rifiutare gli organi di maiale trapiantati. Così l’azienda Revivicor ha creato dei maiali nati senza alpha-gal, noti come maiali GalSafe: da questi maiali era possibile prendere gli organi e donarli agli esseri umani senza timore di rigetto.

Da lì è stato un attimo chiedersi se i loro maiali privi di alpha-gal potessero avere anche un qualche valore commerciale. Così nel 2020 la Food and Drug Administration ha permesso al laboratorio di testare la loro carne di maiale nelle persone allergiche alla carne rossa sperando di creare delle medicine prive della molecola che scatenava l’allergia. Il passo logico successivo è stato quello di provare a far mangiare la carne di maiale senza alpha-gal alle persone allergiche.

Da qui l’invio di pancetta, bacon e carne di maiale GalSafe alle persone allergiche. Secondo i primi tester, questa carne ha lo stesso sapore di quella di maiale normale.