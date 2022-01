Carne vegana, in arrivo il primo snack di Beyond Meat e PepsiCo

PepsiCo e Beyond Meat hanno annunciato il primo prodotto realizzato in collaborazione: uno snack a base di carne vegana.

di Luca Venturino 25 Gennaio 2022

È da diverso tempo che PepsiCo cerca di rinnovare l’immagine dell’azienda puntando sul rispetto dell’ambiente: basti pensare ai camion di Tesla utilizzati per le consegne, o l’intenzione di diventare Net Water Positive entro il 2030. L’accordo stretto con Beyond Meat rappresenta il passo successivo, che porta all’introduzione sul mercato di un nuovo spuntino a base di carne vegana.

La partnership tra le due aziende ha come obiettivo proprio la produzione e commercializzazione di nuovi snack e bevande a base vegetale, e l’annuncio di questo nuovo spuntino (il primo della loro cooperazione) unirà la capacità innovativa di Beyond Meat con l’immensa rete di marketing e distribuzione di PepsiCo. Stando a una YouTuber di nome Amber Criste, che ha provato in anteprima il prodotto in questione, lo snack ha lo stesso sapore della carne animale: riusciranno i muscoli della Pepsi a suscitare entusiasmo nel mercato alimentare per la carne vegana?