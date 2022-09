Carne vegetale, Beyond Meat approda in Giappone grazie a un accordo con USMH

Beyond Meat fa approdare i propri prodotti a base di carne vegetale in Giappone grazie a un accordo stretto con USMH.

di Luca Venturino 14 Settembre 2022

Beyond Meat sta per approdare nel Paese del Sol Levante attraverso una nuova partnership con una delle più grandi holding di negozi di alimentari, la United Super Market Holdings (USMH): l’accordo, annunciato al pubblico nel corso di una conferenza stampa in quel di Tokyo, prevede un accordo di distribuzione e sviluppo che consegna a USMH i diritti distributivi esclusivi dei prodotti a marchio Beyond Meat in Giappone, nonché la possibilità di utilizzarli in nuovi prodotti sviluppati appositamente per il mercato locale. Stando a quanto lasciato trapelare, i prodotti sviluppati nell’ambito della partnership – il primo dei quali includerà la carne macinata a base vegetale di BM – verranno venduti con il marchio Green Growers di USMH; anche se di fatto sulla confezione apparirà anche il brand Beyond.

Si tratta complessivamente del secondo tentativo di Beyond Meat di entrare nel mercato giapponese: il primo avrebbe infatti previsto un accorso con l’investitore Mitsui, che aveva investito in Beyond nel 2016; ma il piano venne accantonato due anni più tardi. L’appoggio a USMH, invece, permette al brand di penetrare nel mercato nazionale facendo affidamento sulle infrastrutture di una potente catena di generi alimentari con una profonda conoscenza delle preferenze e dei gusti dei consumatori locali. Riuscirà Beyond Meat a risollevare le proprie sorti dopo un esperimento fondamentalmente fallimentare negli States con McDonald’s?