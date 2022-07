McDonald’s: negli USA nessuno mangia l’hamburger vegano. E Beyond Meat crolla in Borsa

Ma come, gli hamburger vegetali di McDonald's non stavano andando benissimo? A quanto pare no visto che negli USA nessuno li mangia e Beyond Meat è crollato in Borsa.

di Manuela 29 Luglio 2022

A gennaio McDonald’s annunciava fiero che l’hamburger veg McPlant di Beyond Meat stava andando meglio delle previsioni. Ma adesso qualcosa deve essere cambiato visto che negli USA nessuno mangia più l’hamburger vegano di McDonald’s, cosa che ha provocato il crollo in Borsa di Beyond Meat.

Il ribasso per l’azienda di carne non carne è salito al -53% da inizio anno. Gli analisti non hanno dubbi: i test di McDonald’s negli Stati Uniti in merito al gradimento dell’hamburger McPlant, quello che usa la carne non carne vegana di Beyond Meat, sono stati fallimentari.

Lo scorso novembre McDonald’s aveva cominciato a testare il suo hamburger senza carne in otto ristoranti degli Stati Uniti. A metà febbraio, poi, aveva distribuito il McPlant in altre 600 località per capire quale sarebbe stata l’accoglienza fra i consumatori.

Purtroppo le vendite non sono andate bene. E a dirlo non sono solo gli analisti, ma anche alcuni dipendenti di McDonald’s: hanno riferito che l’hamburger vegano non si vendeva bene, mettendo così a rischio il lancio in tutti gli Stati Uniti. In effetti, dall’azienda manca ancora la comunicazione ufficiale, ma è verosimile che McDonald’s possa rinunciare la lancio nazionale dell’hamburger vegano.

Al momento questo hamburger vegano vende bene solo nel Regno Unito e in Austria, mentre gli statunitensi della carne finta vegana non ne vogliono proprio sapere (magari all’inizio sì, come novità, ma poi sulla lunga devono aver deciso che preferivano tornare alla carne vera).