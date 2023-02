Carnevale vestiti da hamburger e pizza: la trovata di alcuni designer inglesi

Flying Tiger ha collaborato con alcune studentesse di design per creare una collezione di costumi di Carnevale per i più golosi.

di Luca Venturino 6 Febbraio 2023

Avete dei figli particolarmente golosi e un po’ troppo arroganti? Credete che sia ora di ridimensionare quel loro caratterino facendoli sfottere da tutti i coetanei per il più brutto costume di Carnevale di sempre? D’altronde un bel trauma infantile è proprio quello che ci vuole per rimetterli in riga, non è vero? Beh, allora abbiamo proprio quello che fa al caso vostro – dei plasticosissimi costumi da hamburger, pizza e cupcake; creati da cinque studentesse di design del prestigiosissimo London College of Fashion. I costumi fanno di fatto parte di una nuova partnership del college in questione con Flying Tiger, e formano una “divertente e golosa capsule collection per travestirsi in modo originale”. O per venire brutalmente bullizzati dai bambini che invece si sono vestiti da Avengers, insomma.

“Mamma, quest’anno posso essere Spiderman?”

“No, quest’anno fai il trancio di margherita. Tanto la pizza ti piace tanto, no?”. I costumi in questione, ideati con la evidentemente innocua idea di permettere ai bambini di travestirsi dal loro cibo preferito, sono per di più regolabili e quindi indossabili dai tre fino agli otto anni di età. Così, ve la buttiamo lì: se volete vestire i vostri figli da trancio di margherita e da panino del fast food per buona parte della loro infanzia è perfettamente possibile.

I costumi sono tre in tutto – i già citati trancio di pizza e hamburger e un cupcake, che dobbiamo ammettere è decisamente più carino – e sono accompagnati da una serie di buffi accessori che spaziano dalla maschera “patatine fritte” a un cerchietto con panna e ciliegia, senza mancare un bel palloncino anch’esso a forma di hamburger.

L’intera collezione è naturalmente (o per fortuna?) in edizione limitata, disponibile per l’acquisto online e in tutti gli store di Flying Tiger con un prezzo che oscilla da un minimo di 3 euro (per la maschera e altri accessori) a un massimo di 20 (per il costume da pancake – ehi, ve l’avevamo detto che era il più carino).

Scherzi a parte, i costumi e soprattutto gli accessori sono piuttosto buffi e del tutto innocui, ma non possiamo fare a meno di pensare che i vostri bambini potrebbero sviluppare almeno una leggera forma di astio nei vostri confronti se li manderete in giro conciati da trancio di pizza o con una maschera da patatine fritte. L’espressione dei modelli utilizzati nel materiale promozionale, poi, non aiuta a farci cambiare idea. Vabbè dai, almeno non c’è il costume da pagnotta alla farina di grillo. Altrimenti sai che casino?