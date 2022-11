Caro bollette: gli Stati Uniti stanziano 13,5 miliardi di dollari a favore delle famiglie più povere

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

L’aiuto per affrontare i rigori determinati dal caro bollette arrivano direttamente dal governo: l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha di fatto recentemente annunciato di volere mettere a disposizione 13,5 miliardi di dollari per aiutare le famiglie a basso reddito a traghettare questo particolare periodo di difficoltà economica. Come parte dell’iniziativa, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti sta per di più fornendo 4,5 miliardi di dollari in finanziamenti per il Programma di assistenza energetica domestica a basso reddito (LIHEAP).

Stando a quanto dichiarato dai funzionari della Casa Bianca il finanziamento in questione andrà ad aiutare i cittadini a stelle e strisce alle prese con i costi di riscaldamento saliti alle stelle (ma senza strisce, stavolta) e le bollette ancora non evase, nonché con le riparazioni o installazioni di dispositivi per la riduzione dei costi energetici complessivi.

“Questi passaggi forniranno ulteriore supporto alle famiglie a reddito basso e moderato” si legge nella nota stampa emessa dalle autorità governative. “Per di più potranno essere usati per integrare i crediti d’imposta che le famiglie e i proprietari di edifici possono utilizzare ai sensi della legge sulla riduzione dell’inflazione per installare apparecchiature per il risparmio energetico e per apportare miglioramenti agli edifici”. Rimanendo nel contesto di bollette e lacrime, potrebbe interessarvi scoprire che di fatto le imprese italiane pagano il conto più alto per l’elettricità in Europa.