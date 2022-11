Caro bollette, il prezzo del gas per i consumi di ottobre è calato del 12,9%

La bolletta del gas relativa a ottobre per le famiglie in regime di mercato tutelato segna una riduzione del 12,9%.

di Luca Venturino 7 Novembre 2022

Una spruzzata di ottimismo? Siamo stupiti quanto voi. La bollette dal gas per le famiglie ancora in tutela sono calate, nel contesto dei consumi effettuate nel mese di ottobre, del 12,9% rispetto ai costi registrati durante il terzo trimestre dell’anno in corso. Ora, forse pensare di potere finalmente salutare il caro bollette è una speranza ancora un po’ troppo ingenua, ma di fatto i numeri non mentono: per il mese di ottobre il prezzo della materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è di fatto fissato a 78,05 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso.

Stando a quanto reso pubblico da Arera, l’agenzia pubblica che di fatto fissa le tariffe dell’energia, il calo in questione sarebbe imputabile all’applicazione del nuovo metodo di calcolo introdotto nel mese di luglio, che di fatto ha permesso di aggiornare con cadenza mensile (e non più in ogni trimestre) la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento per i clienti ancora in tutela sul mercato all’ingrosso italiano.

Importante notare, tuttavia, che di fatto la spesa complessiva per la famiglia tipo nel contesto dell’anno scorrevole (compreso, per intenderci, tra il primo di novembre del 2021 e il 31 ottobre del 2022) è di circa 1700 euro, in crescita del 67% su base annua. Vi ricordiamo, infine, che stando alle stime di Confcommercio le imprese italiane stanno pagando il conto più alto d’Europa per l’elettricità.