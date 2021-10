Carpaccio di pesce spada affumicato di Gastronomia Valdarnese: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirati diversi lotti del Carpaccio di pesce spada affumicato di Gastronomia Valdernese per rischio microbiologico.

di Manuela 28 Ottobre 2021

Dopo la Polenta rapida Coop, sul sito Salute.gov è stato pubblicato un altro richiamo: questa volta sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del Carpaccio di pesce spada affumicato di Gastronomia Valdarnese a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 27 ottobre 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Carpaccio di pesce spada affumicato. Il marchio del prodotto è Gastronomia Valdarnese, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Gastronomia Valdarnese srl, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 2648 CE.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

70E31: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 ottobre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 100 grammi

50D31: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 novembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 100 grammi

56D31: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 novembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 100 grammi

71E31: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 80 grammi

53d31: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 80 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Si è trattato di un ritiro in via precauzionale a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes nella materia prima. Nelle avvertenze i consumatori sono invitati a non mangiare i numeri di lotto del prodotto sopra indicati e a riportarli presso il punto vendita di acquisto.