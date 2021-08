Carrefour, Alette di pollo Findus: richiamo per rischio allergeni

Sul sito di Carrefour è comparso un nuovo richiamo: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Alette di pollo Findus per un rischio allergeni.

di Manuela 6 Agosto 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo anche sul sito di Carrefour: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Alette di pollo Findus a causa di un rischio allergeni. Sull’avviso di richiamo vero e proprio la data dei controlli effettivi risulta essere quella del 4 agosto 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Alette di Pollo 500g, mentre il marchio del prodotto è Findus.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L110922A14, quello con data di scadenza di aprile 2022.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni, più precisamente la presenza di tracce di latte nel lotto in questione, allergene non dichiarato in etichetta. Il richiamo è stato condotto dalla stessa Findus, seguendo la sua politica di tutela dei consumatori e della qualità dei prodotti.

Findus Italia ha spiegato di aver già provveduto a bloccare la distribuzione del suddetto lotto. Inoltre, contestualmente, sono state attivate anche le previste procedure di ritiro dal mercato dei prodotti appartenenti al lotto individuato.

Findus invita, poi, i consumatori allergici al latte che abbiano già acquistato prodotti appartenenti al lotto sopra indicato a non mangiare il prodotto in questione e a contattare i canali di segnalazioni e informazioni:

numero verde 800596866

email assistenza [email protected]

L’azienda si scusa poi con tutti i consumatori per l’incoveniente causato.