Carrefour, Bastoncini di surimi in salamoia: richiamo per errore nell’etichettatura

di Manuela 6 Settembre 2022

Questa volta è stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Carrefour, dopo quello relativo ai Semi di chia: è stato ritirato dal commercio un lotto dei Bastoncini di surimi in salamoia di Riunione a causa di un errore di etichettatura. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta risale agli ultimi giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 1 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Bastoncini di surimi a pezzi in salamoia, mentre il marchio del prodotto è Riunione e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Riunione Industrie Alimentari srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è DK 4049 CE, mentre il nome del produttore è Chrisfish Danmark A/S, con sede dello stabilimento in Fiskerihavnsgade 47, in Danimarca.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è il 15790-20, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione dal peso netto di 500 grammi (peso sgocciolato 225 grammi).

Il motivo del richiamo è una possibile etichettatura errata: è stata applicata, infatti, l’etichetta dei gamberi in salamoia al posto di quella del surimi. Nelle avvertenze l’azienda si dichiara a disposizione per ulteriori chiarimenti tramite i seguenti contatti: