Carrefour Bio – Miscela di semi biologici e Semi di sesamo: richiamo per rischio chimico

Nuovi richiami sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio lotti della Miscela di semi biologici e Semi di sesamo di Carrefour Bio a causa di un rischio chimico. La data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 13 novembre 2020, mentre sugli avvisi di richiamo la data effettiva è quella dell’11 novembre 2020.

In tutti questi richiami il marchio del prodotto è Carrefour Bio, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GS SpA. Sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Cerreto srl con sede dello stabilimento in via G. Verdi 15 a Gattatico (RE).

Il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene nell’ingrediente Sesamo semi bio in quantità superiore ai limiti previsti dalla legge. Nelle avvertenze si pregano i consumatori di non mangiare questi lotti e di riportare il prodotto presso il punto vendita di acquisto.

Questi sono i dettagli dei prodotti ritirati: