Carrefour, Donuts misti: richiamo per rischio chimico

di Manuela 5 Agosto 2021

Sul sito di Carrefour è stato pubblicato un nuovo richiamo: sono stati ritirati alcuni Donuts misti a causa di un rischio chimico. Sull’avviso di richiamo vero e proprio, la data effettiva dei controlli riportata è quella del 31 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta dei prodotti coinvolti nel richiamo è Donuts misti (venduti sfusi o preincartati). Nell’avviso i campi relativi al marchio del prodotto e al marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore non sono stati compilati, mentre in quello del nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato c’è scritto “Ragione sociale pdv”. Il nome del produttore, invece, è Vandemoortele Bakery Products France, con sede dello stabilimento i Rue des Macecliers a Reims Cedex, Francia.

In questo caso sull’avviso non viene indicato uno specifico lotto (o una data di scadenza se è per questo), ma nelle avvertenze si pregano i consumatori che avessero comprato questo prodotto sfuso o come preincarto take-away fra il 28 luglio 2021 e il 31 luglio 2021 di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto. Anche l’unità di vendita non viene precisata in quanto è variabile in base al preincarto.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico: si è trattato di un ritiro in via precauzionale per la presenza di ossido di etilene al di sopra dei limiti consentiti dalla legge in un ingrediente, più precisamente nella farina di semi di carrube.