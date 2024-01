Carrefour elimina Pepsi e patatine Doritos dagli scaffali: troppo care

A quanto pare Carrefour ha deciso di eliminare alcuni prodotti come la Pepsi, le patatine Lay's, le Doritos la 7Up dai supermercati in Italia, Francia, Spagna e Belgio. Il motivo? Sono troppo care

Singolare decisione quella presa da Carrefour: la catena di supermercati, infatti, ha deciso di eliminare dagli scaffali dei suoi store in Italia, Francia, Spagna e Belgio alcuni prodotti come Pepsi, 7Up, patatine Lay’s e Doritos. Il motivo? In realtà è molto semplice: giudica eccessivi i rincari di questi prodotti, motivo per cui non rifornirà più gli scaffali.

L’inconsueta scelta di Carrefour per contrastare il caro-prezzi

Carrefour ha da poco comunicato ufficialmente ai clienti di Italia, Francia, Spagna e Belgio che non venderà più diversi prodotti PepsiCo, fra cui, per l’appunto, Pepsi, 7Up, patatine Lay’s e Doritos. Alcuni cartelli informativi posti nei punti vendita hanno spiegato ai consumatori che non si rifornirà più con questi marchi “a causa di aumenti di prezzo inaccettabili”.

La mossa di Carrefour avrà un impatto notevole su oltre 9mila punti vendita in questi quattro paesi, circa i due terzi della scuderia mondiale del rivenditore che vanta in toto 14.348 negozi (questo secondo un report del 2022). Ovviamente i prodotti non sono stati ritirati dagli scaffali: in pratica si andrà fino ad esaurimento scorte. Quando non ci saranno più scorte in magazzino ecco che sarà impossibile acquistare da Carrefour tali prodotti.

A quanto pare i clienti del supermercato hanno assai apprezzato tale mossa. Una di loro ha spiegato di non essere affatto sorpresa di tale scelta e ipotizza che, da adesso in poi, molti prodotti rimarranno sugli scaffali semplicemente perché sono diventati troppo costosi. Inoltre, nel caso specifico di questi prodotti, si tratta comunque di beni alimentari superflui, che si può tranquillamente evitare di comprare.

Adesso si attende la risposta di PepsiCo a tale mossa. Già a ottobre l’azienda aveva annunciato che ci sarebbero stati degli aumenti di prezzo, ma che sarebbero stati modesti in quanto la domanda aveva resistito nonostante gli incrementi di prezzi.

Tuttavia Carrefour non è nuovo a cose del genere. Già in passato aveva avviato una campagna di shrinkflation, inserendo degli avvertimenti sui prodotti che costavano di più e che avevano ridotto le loro dimensioni.

Inoltre bisogna considerare che la Francia è un paese che regolamenta parecchio il settore della vendita al dettaglio. I supermercati possono negoziare i prezzi solamente una volta all’anno con i produttori di alimenti e bevande. Tuttavia durante l’ultimo giro di negoziati, erano stati bloccati gli aumenti di prezzo troppo elevati a tutti i livelli, cosa che aveva colpito duramente il fatturato dei supermercati.

Ovviamente la tecnica adottata da Carrefour è una delle ultime risorse in quanto nessuno vince se la merce che la gente vuole non è disponibile sugli scaffali.