Carrefour, Farina Castagne di Farine Magiche Lo Conte: richiamo per rischio chimico

Sul sito di Carrefour è comparso un nuovo richiamo: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto della Farina Castagne di Farine Magiche Lo Conte a causa di un rischio chimico. L’avviso di richiamo vero e proprio, firmato da Ipafood srl, riporta la data del 29 giugno 2021, anche se sul sito di Carrefour la pubblicazione dell’allerta è avvenuta in questi giorni.

È stata Ipafood Industrie Alimentari a dare comunicazione dell’avvenuto richiamo ai consumatori. La denominazione esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mix di farina di castagne, mentre il marchio del prodotto è Farine Magiche Lo Conte. La sede dello stabilimento è in via San Nicola a Trignano, Ariano Irpino (AV).

Il numero del lotto di produzione del prodotto coinvolto nel richiamo è 20352, quello con codice EAN 8009355000163 e data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2021.

Nell’avviso viene spiegato che il richiamo si è reso necessario a causa di un rischio chimico, cioè la presenza di micotossine oltre i limiti consentiti dalla legge. Nell’avviso viene specificato che tale presenza si è rilevata a seguito di una prima analisi.

Alla luce di tale motivo, in via cautelativa, Ipafood chiede ai consumatori che abbiano in casa il numero di lotto in questione del prodotto sopra citato di non utilizzarlo e di consegnarlo presso il punto vendita di acquisto per effettuare il reso.

Ipafood si scusa poi con i consumatori per gli eventuali disagi arrecati.