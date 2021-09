di Manuela 28 Settembre 2021

Anche Carrefour ha pubblicato un altro richiamo sul suo sito: sono stati richiamati diversi lotti del Granulare per brodo di Dialbrodo Gusto Ricco a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 24 settembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Granulare per brodo e condimento a base di glutammato, mentre il marchio del prodotto è Dialbrodo Gusto Ricco. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Dialcos, mentre sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Dialcos Spa, con sede dello stabilimento in via Veneto 27 a Due Carrare (PD).

I numeri dei lotti di produzione interessati dal richiamo:

020094

020136

020169

020191

020248

020268

020318

020325

020352

021119

021140

Le date di scadenza o termine minimo di conservazione sono quelle di:

marzo 2023

aprile 2023

maggio 2023

giugno 2023

agosto 2023

ottobre 2023

novembre 2023

marzo 2024

aprile 2024

L’unità di vendita è rappresentata sempre dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni non dichiarati in etichetta. In particolare è segnalata la possibile presenza di arachide come sostanza allergizzante. Per ulteriori informazioni è possibile contattare alert@dialcos.it.

Nelle avvertenze viene specificato che i lotti sopra indicati non sono adatti al consumo da parte di persone allergiche alle arachidi. Questi consumatori sono dunque invitati a non consumare i lotti di prodotto con scadenza compresa fra marzo 2023 e aprile 2024 (inclusi) e a riconsegnargli presso il punto vendita di acquisto.