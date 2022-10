Carrefour reagisce alla tragedia: i coltelli in esposizione saranno nascosti

di Luca Venturino 28 Ottobre 2022

Che non si dica che la riposta non è stata tempestiva. Appena una manciata di ore fa vi raccontammo di quanto capitato in un supermercato Carrefour di Assago, dove un uomo si è impossessato di un coltello in esposizione sugli scaffali e l’ha usato per aggredire cinque persone, togliendo la vita a un dipendente del punto vendita. L’aggressore, un uomo di 46 anni, era affetto da gravi disturbi psichici e da un anno circa si trovava sotto terapia e causa di una forte depressione: come già ampiamente accennato si è avvicinato a una serie di coltelli in esposizione e, brandendone uno, ha preso ad assalire gli altri presenti in modo improvviso e repentino.

Stando a quanto trapelato in seguito alla tragedia, pare che Carrefour tema che, nei giorni a venire, altri clienti possano emulare il gesto dell’aggressore. Per tutelare i clienti e il proprio personale, per tanto, la società ha preso a dare istruzioni ai propri dipendenti di nascondere o travisare tutti i coltelli in esposizione, in modo che siano comodamente fuori portata da eventuali squilibrati.

A onore del vero va detto che tale provvedimento è già in auge in diverse altre catene: stiamo parlando, dopotutto, di armi a tutti gli effetti; e non è pertanto raro vedere che per raggiungerli è necessario chiedere al personale o superare separatori fisici che impediscono il loro prelievo.