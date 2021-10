Carrefour, salame Strolghino di Terre Ducali: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 25 Ottobre 2021

Dopo i Wurstel di Bonazza, questa volta il richiamo arriva dal sito di Carrefour: è stato ritirato dal commercio un lotto del salame Strolghino di Terre Ducali a causa di un rischio microbiologico. L’avviso di richiamo è comparso questi giorni sul sito, ma è indicato che la data di fine affissione del medesimo è quella del 21 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Strolghino, mentre il marchio di produzione è Terre Ducali. Il nome dello stabilimento di produzione è Prosciuttificio San Michele s.r.l., con sede dello stabilimento in via Cavo 16 a Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è S213503 (in questo caso sull’avviso pubblicato da Carrefour non è indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione).

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: sull’avviso di richiamo si parla di una non conformità microbiologica, ma non viene specificato a quale agente patogeno si faccia riferimento.

Carrefour specifica che solamente il salame Strolghino appartenente al lotto indicato sopra è oggetto di richiamo. In via del tutto cautelativa si avvisano i consumatori che avessero acquistato il lotto in questione a non consumarlo e a restituire le confezioni presso il punto vendita per ottenere la sostituzione. Carrefour ringrazia poi tutti per la collaborazione e fornisce anche il numero di telefono del Controllo Qualità per ulteriori informazioni: 0521/857640.