di Manuela 10 Agosto 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Carrefour: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti degli Snickers, Twix, Bounty e M&M’s Ice Cream a causa di un rischio chimico. Sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 4 agosto 2021.

Per quanto riguarda i prodotti interessati da questo richiamo, in tutti i casi il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Mars Italia S.p.A., il marchio di identificazione dello stabilimento è 67.478.001 e il nome del produttore è Mars Wrigley Confectionery France SAS, con sede dello stabilimento in Route de Saverne a Steinbourg, in Francia.

Qui di seguito trovate la denominazione di vendita esatta, il codice EAN (l’avviso di richiamo riporta solo il codice EAN, non il numero di lotto) e la data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Snickers Ice Bar 12*6*48g Mp: codice EAN 5000159344074, termine minimo di conservazione dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023

Snickers Ice Bar 12*4*48g Mp: codice EAN 5000159460927, termine minimo di conservazione dal 31 dicembre 2022 al 30 aprile 2023

Snickers Ice Bar 1*24*48g std: codice EAN 5000159343961, termine minimo di conservazione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023

Snickers Ice Bar 12*7*48g Mp: codice EAN 5000159436465, termine minimo di conservazione dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022

Twix Ice Bar 14*4*34,2g: codice EAN 5000159536370, termine minimo di conservazione dal 31 ottobre 2022 al 30 aprile 2023

Twix Ice Bar 12*6*34,2g Mp: codice EAN 5000159484695, termine minimo di conservazione dal 31 marzo 2022 al 31 ottobre 2022

Twix Ice Bar 1*24*40g std: codice EAN 5000159484657, termine minimo di conservazione dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022

Bounty Sgl Ice Bar 1*24*39,1g: codice EAN 5000159483025, termine minimo di conservazione dal 28 febbraio 2022 al 28 febbraio 2023

Bounty Ice Bar 12*4*39,1g Mp: codice EAN 5000159536394, termine minimo di conservazione dal 31 ottobre 2022 al 30 aprile 2023

Bounty Ice Bar 14*6*48g Mp: codice EAN 5000159483063, termine minimo di conservazione dal 28 febbraio 2022 al 3o aprile 2023

M&M’s Choco Ice Stick 12*4*63g Mp: codice EAN 5000159500678, termine minimo di conservazione dal 28 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023

M&M’s Choco Ice Stick 1*25*63g: codice EAN 5000159500371, termine minimo di conservazione dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2023

M&M’s Pnt Ice Stick 1*25*62g Single: codice EAN 5000159500340, termine minimo di conservazione dal 31 luglio 2021 al 31 ottobre 2022

M&M’s Pnt Ice Stick 12*4*62g: codice EAN 5000159500654, termine minimo di conservazione dal 31 luglio 2021 al 31 ottobre 2022

In tutti questi casi il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la possibile presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge in uno degli ingredienti utilizzati per la produzione dei gelati. Più precisamente si tratta della farina di semi di carrube, sigla E410.

Nelle avvertenze si invitano i consumatori in possesso di prodotti presenti nella lista sopra indicata a non consumarli e a contattare il Servizio Consumatori di Mars Italia al numero 02/57514220.