Casavatore, rapina a mano armata alla pizzeria Un posto al sole: fermati 3 uomini

di Manuela 23 Novembre 2021

Sono andate avanti le indagini inerenti la rapina a mano armata subita qualche tempo fa dalla pizzeria Un posto al sole di Casavatore: gli inquirenti hanno fermato 3 uomini.

Se ricordate, lo scorso 3 ottobre alcuni rapinatori, con viso coperto e armati, erano entrati nella pizzeria in questione, non esitando neanche a spianare le armi di fronte ai bambini presenti in sala.

Era subito partita un’indagine, forte anche dei filmati delle telecamere di videosorveglianza ed ecco che adesso, a distanza di qualche settimana, l’indagine condotta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli nord, grazie all’azione dei Carabinieri, ha permesso di mettere in atto un decreto di fermo per tre uomini: sono tutti gravemente indiziati per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di rapine aggravate, rapina consumate e diverse tentate rapine.

Le indagini sono state portate avanti dalla sezione operativa della compagnia carabinieri di Casoria insieme ai militari della stazione di Casavatore. Le forze dell’ordine erano partite proprio da questa rapina per cercare di capire chi fossero gli autori del furto.

Era così emerso che, oltre ai rapinatori che si vedevano nel video, era stata messa in piedi un’organizzazione che si occupava di rapine utilizzando anche armi da guerra. Così i tre uomini sono stati fermati: da poco avevano organizzato alcune rapine, tutte sventate dai Carabinieri.