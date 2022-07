Caserta, il mare sul Litorale Domitio si tinge di marrone: è un’invasione di alghe rosse

di Luca Venturino 19 Luglio 2022

Il mare che bagna il Litorale Domitio si è tinto di marrone: l’accaduto è stato denunciato da decine di bagnanti che, evidentemente preoccupati dal fenomeno, hanno segnalato il tutto al consigliere regionale Francesco Emio Borrelli. Più precisamente, le anomalie più significative si sono registrare nei comuni di Mondragone e Baia Felice, in provincia di Caserta: secondo i rapporti più recenti, le acque sarebbero state invase da alghe rosse che hanno per l’appunto conferito all’acqua un colore tra il bruno e il rossiccio.

Borrelli, che come abbiamo accennato è stato a più riprese informato dell’accaduto, ha immediatamente contattato l’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, affinché vengano effettuate le verifiche del caso: “Bisogna capire in fretta se si tratti di un fenomeno “naturale”, magari legato alle alte temperature, oppure se alla base vi sia un problema più grave e legato all’inquinamento” ha commentato a tal proposito il consigliere Borelli. “In ogni caso bisogna sempre tenere i riflettori sulla questione mare che è un bene che va tutelato anche per incentivare il turismo”.

A onor del vero va sottolineato che, di fatto, l’invasione delle alghe rosse è un fenomeno relativamente comune durante il periodo estivo lungo la costa campana: la loro proliferazione è favorita dalle alte temperature, e le foglie vengono poi trascinate verso la riva dalla semplice corrente. In ogni caso, le autorità sanitarie sono tuttora al lavoro per determinare il grado di pericolosità: il timore è che il caldo eccessivo abbia fatto fiorire delle alghe tossiche, come capitato a Genova.