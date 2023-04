Cassino, apre il supermercato dove fare la spesa è gratis: ecco come funziona

A Cassino, in provincia di Frosinone, sta per aprire un supermercato dedicato alle famiglie in difficoltà dove fare la spesa è gratis.

di Luca Venturino 14 Aprile 2023

Un supermercato dove fare la spesa è gratis: è quanto sta succedendo a Cassino, cittadina incastonata nel territorio della provincia di Frosinone, dove è stata creata una sorta di emporio “solidale” per consentire alle famiglie più bisognose della zona di poter riempire il carrello senza doversi preoccupare dell’appuntamento con il conto. La struttura, nata da un interessante binomio tra il contributo privato e quello pubblico, verrà inaugurata nella giornata di oggi – venerdì 14 aprile – in via San Marco; e come accennato ha come obiettivo la promozione, organizzazione e recupero di prodotti alimentari oggetti di spreco, in eccedenza o ottenuti tramite semplice donazione, a vantaggio di chi si trova a vivere una situazione di pungente difficoltà economica.

Il supermercato sociale di Cassino: come funziona?

Il target di riferimento del progetto, stando a quanto lasciato trapelare, è composto da una base di circa 250 famiglie locali che da diversi anni vengono seguite dall’Assessorato ai Servizi sociali grazie agli approvvigionamenti della Fondazione Banco Alimentare che ogni mese, dal febbraio 2020 a oggi, consegna circa tre tonnellate di prodotti alimentari. Tali famiglie riceveranno dagli addetti del supermercato una particolare card sulla quale, di mese in mese, verranno accreditati dei punti che potranno essere impiegati per scegliere e acquistare i prodotti disponibili.

In altre parole, arrivati alla cassa, si potrà “pagare” non in denaro, ma con i punti sopracitati: un sistema che dovrebbe permettere alle famiglie in difficoltà di potere riempire il carrello della spesa in maniera gratuita ma sempre nel rispetto delle effettive necessità del nucleo famigliare (evitando, è sottinteso, tentativi di truffa o di accumulo da parte di finti indigenti). La gestione del supermercato sociale di Cassino sarà affidata alla Cooperativa sociale Arca, e i magazzinieri e gli addetti alla distribuzione saranno alcuni giovani affetti da disabilità.

Il progetto arriva in un momento storico caratterizzato da una forte crescita del costo della vita – inflazione, rincari e soprattutto bollette – che ha assottigliato il potere di acquisto di diversi nuclei famigliari. “Per tante, troppe famiglie questo continua a essere un tempo molto difficile” ha spiegato a tal proposito l’Assessore ai Servizi Sociali, Luigi Maccaro.

“All’emergenza alimentare si è aggiunto il caro bollette e l’aumento generalizzato di tutto ciò che serve a una famiglia per vivere dignitosamente. Soprattutto laddove ci sono figli minori la situazione è spesso insostenibile” ha continuato Maccaro. “L’Emporio Solidale, dunque, non è solamente un luogo di distribuzione alimentare ma vuole essere un punto di riferimento per tutte queste famiglie in difficoltà”.