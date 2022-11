Castagne: raccolto in crescita del 20% per quelle italiane

di Manuela Chimera 7 Novembre 2022

Buona performance delle castagne italiane: il raccolto è cresciuto del 20% quest’anno, anche se, bisogna ammetterlo, le aspettative erano più alte, ma per colpa della siccità estiva sono state disattese.

A dare la notizia è Coldiretti: secondo i dati raccolti nel monitoraggio annuale, la produzione annuale italiana di castagne dovrebbe attestarsi sui 45 milioni di kg, con una crescita sia in volume che in qualità. Il che non era certo un dato scontato visto che molte zone erano state colpite dal Dryocosmus kuriphilus, il cinipede galligeno del castagno arrivato dalla Cina. Questo parassita ha messo a rischio la presenza dei castagni in molte zone della penisola, motivo per cui è stata messa in atto una guerra biologica grazie all’insetto Torymus sinensis, suo predatore naturale.

Secondo Coldiretti, analizzando i ricci, si è visto che quest’anno la pezzatura dei frutti sarà un po’ più piccola del solito. Ciononostante, però, le castagne saranno di qualità elevata, sane e dolci. Attenzione, però, alle castagne che arrivano dall’estero: nel 2021 le importazioni da Turchia, Grecia, Portogallo e Spagna hanno riguardato 22,4 milioni di castagne, spesso spacciate come se fossero italiane (con ripercussioni anche sui prezzi, ovviamente).

Detto ciò, urge un ripasso su come cucinare le castagne. Perché oltre alle classiche caldarroste, esistono tanti altri metodi di cottura da sperimentare.