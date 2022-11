Non intendiamo suggerire ricette con esse, ma proprio elencare tutti i modi per cuocere le castagne e godersele così come sono, in purezza (o quasi).

di Chiara Cajelli 6 Novembre 2022

Se avete la fortuna – come me – di avere un bosco dietro casa allora potrete far scorta gratuita di castagne – da non confondere con quelle “matte” – per farne incetta tornati a casa. Ok ma… come fare? Ecco tutti i modi per cuocerle e mangiarvele direttamente, in purezza, senza aggiunte in tutta la loro unica bontà.

Poi, per carità, di ricette salate e dolci con le castagne ne esistono tantissime e avete l’imbarazzo della scelta. Se ne avete troppe per cucinare tutto quanto, allora conservatele seguendo i nostri consigli.

In forno come le caldarroste

Passeggiare per le vie centrali di una città in autunno e inverno significa sentire quel crepitio e profumo nell’aria… le caldarroste! Se volessimo replicarle a casa, potremmo usare il forno: ecco le istruzioni, facili facili.

Nel microonde

Niente forno? Niente panico: il microonde è molto spesso nostro alleato in cucina quando dobbiamo arrangiarci. Provate questo metodo, ne rimarrete conquistati tanto è semplice!

In padella, al sale

Procuratevi del sale, parecchio… perché vi servirà per cuocere le castagne. Lo farete in una semplice padella: seguendo la nostra ricetta avrete castagne buonissime e abbrustolite al punto giusto.

A vapore

Per cuocere le castagne a vapore vi serviranno un cestello di bambù, una vera e propria vaporiera oppure una griglia apposita da adagiare sulla pentola in ebollizione. Il processo è più lungo rispetto ad altri, ma in questo modo manterrete inalterata tutta la bontà delle castagne.

Nel bimby

Dopo averle incise e lasciate in ammollo, mettetele nel cestello senza sovrapporle e condite con sale e poca acqua… azionate il Bimby e in circa 40 minuti avrete le vostre castagne, tenere e saporite.

Lessate

Un classico, forse il più semplice di tutti: cuocere le castagne in acqua bollente (neutra, leggermente salata o… zuccherata) è un ottimo modo per poter mangiare le castagne entro breve.