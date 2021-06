Castelfidardo, bar di Frolla: ladri rubano le mance dei ragazzi disabili

Vi ricordate del bar di Frolla? È il bar-pasticceria-microbiscottificio di Castelfidardo (lo trovate anche ad Osimo insieme al laboratorio), in provincia di Ancona, gestito da ragazzi disabili. Ebbene, nella notte qualche ladro si è intrufolato nel locale e ha rubato proprio le mance dei ragazzi disabili.

A confermare la vicenda ci hanno pensato i titolari che hanno postato su Facebook la foto che vedete in copertina. Con un biglietto appeso alla porta si sono scusati per il ritardo nell’apertura, ma dovevano sistemare il bar in quanto qualcuno nella notte aveva scassinato il locale. Per questo motivo in mattinata il bar sarebbe stato chiuso.

I titolari hanno spiegato che nella notte il bar di Frolla ha ricevuto una visita poco gradita. Tuttavia in questo mondo di ladri c’è ancora un gruppo di amici che non si vuole arrendere. E i ragazzi di Frolla non si sono mai arresi, neanche durante la pandemia quando avevano inaugurato il FrollaBus, il bar-pasticceria itinerante gestito sempre da loro stessi.

Secondo le prime ricostruzioni, nella notte alcuni ladri hanno scassinato la porta del locale riuscendo così ad entrare all’interno. Una volta qui hanno provveduto a rubare tutto quello su cui hanno potuto mettere le mani, incluse le mance che i clienti sono soliti regalare ai ragazzi disabili che ogni giorno lavorano qui.