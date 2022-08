Casteltermini: pastore muore colpito da un fulmine mentre stava controllando il gregge

A Casteltermini, in provincia di Agrigento, un pastore è morto in campagna colpito da un fulmine mentre stava controllando il suo gregge.

12 Agosto 2022

Tragedia a Casteltermini, in provincia di Agrigento: qui un pastore è morto colpito da un fulmine mentre stava controllando il suo gregge. Stefano Spoto, questo il nome della vittima, aveva 41 anni: lascia una moglie e due figli.

Impiegato in un’azienda vitivinicola, Stefano aveva deciso di recarsi presso la casa colonia di famiglia sita nella parte alta di Casteltermini per riportare il gregge nell’ovile a causa del maltempo. Mentre si trovava qui, un fulmine lo ha colpito in pieno ed è morto folgorato. A trovare il corpo è stato un passante che ha subito chiamato i Carabinieri e il 118, ma non c’è stato nulla da fare: Stefano era morto sul colpo.

Filippo Nicastro, sindaco di Casteltermini, si è fatto portavoce del cordoglio dell’intera comunità. Tramite Facebook ha prima ringraziato i commercianti e i gestori di locali della cittadina per aver subito annullato tutte le feste e gli eventi estivi in programma per rispetto al lutto che ha colpito la famiglia e la città. Il sindaco si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Spoto-Mingoia e spiega che tutta la comunità è attonita da quanto accaduto, ricordando che questa tragica fatalità si è portata via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare.

Il Sindaco ha poi ritenuto opportuno proclamare il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie e sarà sua cura rivelare data e ora dei funerali.

