Catanzaro, irrigava abusivamente 3 mila metri quadri di coltivazione: denunciato agricotore

di Luca Venturino 24 Agosto 2022

Più di tremila metri quadri di coltivazioni, frutteti, serre e orto – il tutto irrigato in maniera abusiva attingendo acqua dal fiume Castace, che scorre a pochi metri di distanza. È quanto scoperto dagli agenti delle forze dell’ordine di Catanzaro, che negli ultimi tempi sono stati impegnati in attività di controllo nell’ambito del contrato al fenomeno dell’abusivismo idrico: controlli che, come anticipato, hanno portato alla scoperta e successiva denuncia del proprietario di un appezzamento di notevoli dimensioni.

Gli agenti del Nucleo Ambientale, infatti, hanno colto l’agricoltore in questione con le proverbiali mani nel sacco, riscontrando in breve tempo la presenza di due tubazioni alimentate in maniera abusiva dalla rete idrica comunale. L’acqua, come accennato, era così trasportata e poi utilizzata per irrigare le vaste proprietà dell’uomo: “Complessivamente, la stima del consumo idrico per tutte le aree” si legge in una nota emanata dallo stesso Comune di Catanzaro “calcolata alla minima pressione, ammontava a circa 300 litri al minuto, una cifra importante se considera il prevalente utilizzo dell’acqua nelle ore notturne e durante i mesi caldi”. Le tubazioni utilizzate dall’agricoltore, ovviamente, sono state sequestrate.

Nella stessa area limitrofa al fiume, in più, i militari hanno anche denunciato un altro individuo che aveva allestito una serie di allacci abusivi per irrigare il proprio orto, situato in un appezzamento di circa 600 metri quadri. Vi parlammo di un caso simile circa un mese fa, quando un’azienda agricola piemontese venne multata per 30 mila euro.