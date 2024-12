C’è un profilo Instagram che raccoglie i cibi peggiori serviti negli stadi

Un po’ perché una vittoria è più completa quando c’è lo stomaco pieno, e un po’ perché qualcosa di buono aiuta a digerire anche la più amara delle sconfitte: allo stadio si tifa, com’è ovvio, e di tanto in tanto si esulta; ma tra un coro e una preghiera c’è anche e soprattutto un po’ di spazio per il cibo. Basti chiedere a footyscran.

“Footy scran”, che potremmo grossolanamente tradurre in “Avanzi calcistici“, è un profilo Instagram che si è posto la nobile missione di raccogliere foto e testimonianze di ciò che si può acquistare da mettere sotto i denti negli stadi di un po’ tutto il mondo. E se pensavate che non c’è niente di più indigesto dell’ennesimo derby perso… Beh, abbiamo qualche sorpresa per voi.

Dal panino destrutturato alla crosta carbonizzata

Ok, piccolo disclaimer: vi abbiamo mentito. Tra le testimonianza raccolte dal nostro protagonista ci sono anche gemme da acquolina in bocca. Qualche esempio? Le patate arrosto con tacchino, salsa e ripieno acquistabili allo stadio del Barnsley, squadra che milita nella terza divisione inglese; il kebab a portafoglio acquistabile nelle partite in casa dell’Hertha Berlino; o ancora la pizza con kiwi e salsiccia servita ai match del Cerezo Osaka. Non fate quella faccia, su: i fan nipponici assicurano che va a ruba.

Noi, però, siamo qui per volerci un po’ male. E allora ecco l’hot dog proposto dal Towlaw Town FC: un wurstel tagliato in due, più o meno cotto, infilato dentro un panino più arido di uno zero a zero. Per chi invece ha saltato il pranzo per giungere in tempo al fischio d’inizio consigliamo il triplo burger servito allo stadio del BlackBurn, serie B inglese. Non indicato per chi soffre l’abbiocco.

Altri piatti brillano per quella che, in altri contesti, sarebbe definita avanguardia. L’hot dog destrutturato in vendita alle partite del Chicago Fire, ad esempio: pane, cetriolo, wurstel, pomodoro. Ingredienti interi. Le istruzioni sono di mettere tutto in bocca e masticare quanto basta.

E poi, ahinoi, ci sono i cartellini rossi. Esempi: la tortina dell’Old Trafford, stadio del Manchester United, cotta direttamente sulla superficie del sole così da ottenere una simpatica tonalità pece; o ancora l’hamburger di Bromley. Il segreto della crosta così croccante è che è completamente carbonizzata.