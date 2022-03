Giappone, allo stadio si mangia pizza con kiwi e salsiccia

di Luca Venturino 31 Marzo 2022

Attenzione, in questo articolo si parla di pizza con ingredienti inusuali e c’è qualche riferimento al calcio (che considerando le ultime performance della Nazionale è un argomento sensibile): dominate il Gastroboomer che è in voi! Un profilo Twitter chiamato Footy Scran (che potrebbe essere tradotto grossomodo in ‘Avanzi calcistici’) è diventato virale condividendo foto di cibi da stadio, con tanto di breve descrizione e prezzo; e in uno degli ultimi post è spuntata una particolarissima pizza con salsiccia e kiwi in uno stadio del Giappone.

Kiwi and sausage pizza at Cerezo Osaka (@crz_official) 🇯🇵 1000 yen (£6.20) pic.twitter.com/hp9BAaLh6P — Footy Scran (@FootyScran) March 26, 2022

Ah, the horror! Certo, non c’è alcun dubbio che il panino a 10 euro gusto sabbia e amarezza servito nei nostri stadi sia meglio. E gli utenti di Twitter non si fanno problemi a ricordarlo a chi di passaggio: migliaia di retweet e commenti oltraggiati crocifiggono il piatto come offesa all’italianità™, spiegando che è semplicemente “sbagliato”. Chi invece l’ha provata sostiene che sia ottima, tanto che lo stesso Footy Scran ha contattato l’autore del piatto per chiedere delucidazioni in merito.

E la conferma di Pizza Rotolo, pizzaiolo giapponese specializzato proprio nelle ricette con la frutta, non ha esitato a confermare la qualità del piatto: basti pensare che in occasione della partita del Cerezo Osaka, la pizza kiwi e salsiccia è andata in “tutto esaurito”.