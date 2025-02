C’è un’azienda che sta reinventando il frigorifero come lo conosciamo

Le idee migliori, quelle che sopravvivono alle sabbie del tempo, sono semplici ed efficaci. Prendete il frigorifero, ad esempio: se dovessimo spogliarlo di ogni gadget o pretesa di modernità si tratta, più o meno semplicemente, di una grande scatola fredda in cui infiliamo il cibo per mangiarlo più tardi. Se ci ricordiamo, beninteso.

Ecco, per l’appunto: semplice e certamente efficace, tant’è che a oggi è quasi impensabile concepire una vita senza il nostro scatolone amante dell’inverno. C’è, però, chi si propone di cambiare le carte in tavola anche in questo caso: si tratta di Tomorrow, startup con sede a Seattle, che promette di “reinventare il frigorifero“. Ma come?

Com’è il frigorifero del futuro?

Sa volare? Si nutre di insalate di cibernetica? È capace di mettere a posto il cibo da solo con tanto di chiacchiere decisamente inquietanti, come gli ultimi robot da cucina? La verità è che ne sappiamo quanto voi. Più o meno. Forse più più che meno. La verità è che gli amici di casa Tomorrow hanno piacere di tenere i dettagli sottochiave, ma Andrew Kinzer, CEO della startup, ha lasciato trapelare quanto basta da farci un’idea.

La pietra angolare è il modo in cui il Tomorrow Fridge – nome azzeccatissimo – tratta i prodotti freschi. In una breve intervista rilasciata a The Spoon Kinzer ha spiegato che il tipico frigorifero moderno è costruito per prolungare la vita dei prodotti attraverso la deumidificazione dell’aria così da rallentare il loro deterioramento. Chiaro?

In parole povere quasi tutti i frigoriferi moderni funzionano come grandi deumidificatori, essiccando di fatto la frutta e la verdura. “Ma quella roba è viva” ha spiegato Kinzer. “Ha un metabolismo, respira, genera calore e anidride carbonica”. Insomma: la prossima volta che vi trovate tra le mani un broccolo stranamente floscio saprete che si tratta di una conseguenza del funzionamento del frigo. Una perdita d’acqua, in altre parole.

Il Frigorifero del Domani (traduzione non ufficiale, badate bene) sarà in grado di regolare l’ambiente in diversi spazi di conservazione per conservare meglio i prodotti freschi, e grazie ad alcune telecamere interne sarà in grado di tenere traccia del cibo al suo interno, monitorare il loro stato di conservazione e aiutare noialtri esseri umani a pianificare i pasti in maniera più efficiente.

Non manca, poi, l’ingrediente segreto che va tanto di moda: l’intelligenza artificiale. Grazie ad alcuni modelli linguistici, infatti, il nostro sarà in grado di suggerire determinate ricette o avvisare gli utenti di alcuni prodotti pericolosamente vicini alla “data di scadenza“. Ma soprattutto: telecamere interne! Finalmente sapremo se, quando chiudiamo il frigo, la luce si spegne.