C’è uno stadio in cui hanno cambiato colore al ketchup per motivi calcistici

Allo stadio sono tutti i benvenuti, tranne quelli che indossano quei colori là. E in “quelli” rientrano anche le bustine di ketchup, badate bene. L’Everton cambia stadio, lasciando lo storico impianto di Goodison Park per spostarsi sul molo del Bramley-Moore Dock; e dai primi test match è immediatamente emersa una nuova regola: vietato il rosso.

La rivalità cittadina, e lo spieghiamo per i nostri lettori digiuni di calcio, è con i Reds del Liverpool. E la sponda blu ha voluto mandare fin da subito un messaggio chiaro: cambiamo casa, sì, ma non cambiano le maniere. Anzi.

L’hot dog cromatico dell’Everton Stadium

L’Everton Stadium avrà più di 52 mila posti a sedere, e si qualifica (o si qualificherà, a partire dalla prossima stagione) come l’ottavo stadio più capiente della terra d’Albione. Un trasloco storico, badate bene: i Toffees calcavano il loro storico campo dal lontano 1892.

Vien da sé che l’occasione è speciale, e in quanto tale tocca fare le cose a modo. Insomma: bene per i posti, ma quel che conta è che il colore rosso dei rivali di sempre sia messo al bando dappertutto. Compreso il ketchup che condisce panini e hot dog e altri spuntini serviti nel nuovo stadio. Out with the red, in with the blue.

I primi test match, dicevamo, si sono svolti la primavera passata; e lo stadio in sé sarà ufficialmente operativo a partire dalla stagione 2025/26. Una simpatica fuga di notizie, però, ha rovinato la sorpresa ai rivali: un tifoso presente a una delle partite di prova ha ordinato un hot dog condito da misteriosa salsa blu.

La foto, com’è ormai consuetudine, ha subito preso la via della viralità attraverso la vetrina dei social. La sponda blu di Liverpool si è fatta una risata, quella rossa promette che al prossimo derby saranno loro a ridere. Chissà se, nel frattempo, vedremo l’hot dog cromatico su footyscran, il profilo Instagram che raccoglie i cibi peggiori serviti negli stadi.