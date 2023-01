Celebrity MasterChef Svezia: trionfa un ex calciatore del Manchester United

di Manuela Chimera 23 Gennaio 2023

Lui è la dimostrazione che si può essere bravi in più cose. E che se sei un calciatore, non è detto che tu non possa essere anche un cuoco. Per i meno avvezzi al mondo del calcio, lui è Jesper Blomqvista, ex calciatore di 48 anni che ha contribuito al triplete del Manchester United durante la stagione 1998/99, quando il club vinse Champions League, FA Cup e Premier League. Ebbene, smesse le scarpette da calciatore, Jesper ha dimostrato di essere un ottimo cuoco, vincendo anche l’ultima edizione di Celebrity MasterChef Svezia.

Celebrity MasterChef Svezia ha un nuovo vincitore: è l’ex calciatore Jesper Blomqvist

Jesper si era ritirato dal calcio nel 2010. Dopo l’avventura con il Manchester United, aveva giocato per breve tempo nell’Everton e nel Charlton, salvo poi tornare in patria nel 2003. Qui aveva giocato in alcuni club svedesi, rivestendo poi anche il ruolo di allenatore. Tuttavia non riuscì più a raggiungere il successo della stagione del triplete.

Così, dopo aver appeso le scarpe, ecco che ha deciso di cimentarsi come cuoco. Scelta azzeccata: col passaggio da calciatore a cuoco ci ha guadagnato visto che ha pure vinto Celebrity MasterChef Svezia.

Dopo la sua vittoria, Blomqvist ha scritto su Instagram che dall’altra parte del bancone della cucina ha avuto un bel rivale, nella fattispecie il conduttore televisivo Karl Fredrik. Jesper ha parlato di una finale emozionante.

Quando poi ha riguardato la puntata in tv, pur conoscendo il risultato, si è comunque emozionato. L’ex calciatore ha dichiarato di essere incredibilmente felice, grato e umile per la vittoria. E ha poi aggiunto che anche Karl Fredrik avrebbe potuto benissimo vincere in quanto si è trattato di una finale uniforme e alla pari.

Jesper ha avuto poi parole positive anche per tutta la produzione, giudicata divertente, educativa, ma anche dura (questo sarebbe bene che anche i concorrenti nostrani lo capissero prima di iscriversi alle selezioni). Blomqvist ha poi aggiunto che ha aiutato parecchio il fatto di aver avuto come compagni dei concorrenti così fantastici, i membri della giuria, il resto del team di produzione che supportano e spronano sempre gli aspiranti chef. Ha poi ringraziato tutti per questa avventura.

Successivamente Jesper ha rilasciato diverse interviste in TV e ha ammesso di essere rimasto sorpreso di aver vinto. Nonostante fosse già il titolare di una pizzeria e nonostante il fatto che, dopo il ritiro dal mondo calcistico professionistico, fosse già diventato uno chef esperto, non si aspettava certo di vincere in quanto c’erano altri concorrenti che, in termini di conoscenza, ne sapevano più di lui.

Esattamente come quando giocava a calcio, Jesper considera la pizzeria come un campo da calcio: bisogna vincere la partita e, in una pizzeria, questo vuol dire convincere le persone a tornare. Ha poi parlato della sua pizza preferita, che a quanto pare è quella con prosciutto di Parma, Parmigiano e mozzarella di bufala. Il che ci sta visto che, fra l’altro, ha pure giocato nel Parma.

Ecco il video della finale di Celebrity MasterChef Svezia dove Jesper Blomqvist ha trionfato: