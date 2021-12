Celiachia: in Italia brevettato un glutine “detossificato”

Buone notizie per chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine: in Italia è stato brevettato un glutine "detossificato".

di Manuela 2 Dicembre 2021

Torniamo a parlare di celiachia perché ci sono buone notizie per i celiaci e per coloro che soffrono di intolleranza al glutine: in Italia è stato brevettato un grano “detossificato” che consentirà di creare nuovi alimenti gluten-safe.

Sono stati i ricercatori italiani dell’Enea a realizzare un glutine che può essere consumato dai celiaci o dagli intolleranti al glutine e pare che questo glutine abbia proprietà superiori rispetto a quelle dei prodotti gluten-free.

È stato il centro di ricerca a diramare la notizie. Il glutine da loro creato ha caratteristiche organolettiche e nutrizionali superiori rispetto ai classici prodotti senza glutine che possiamo trovare attualmente in commercio.

La proteina detossificata viene prodotta usando cellule vegetali o batteriche. Queste ultime, tramite tecniche di biologia molecolare, imparano a produrre glutine detossificato.

Selene Baschieri, una delle ricercatrici del progetto, ha sottolineato come questo glutine rimanga strutturalmente molto simile a quello “naturale”, in modo che vengano mantenute le caratteristiche utili per la panificazione o la produzione di prodotti da forno. Tuttavia questa nuova proteina non viene riconosciuta dagli anticorpi presenti nei pazienti celiaci e pertanto non scatena sintomi.

Grazie a questa invenzione, sarà possibile creare alimenti di nuova generazione chiamati “gluten safe”. Ricordiamo che, attualmente, la celiachia vera e propria in Europa colpisce l’1% della popolazione, ma ci sono casi in aumento anche per quanto riguarda le persone intolleranti al glutine.

L’unica terapia utile, al momento, consiste nell’eliminare del tutto il glutine dalla dieta (nel 2018 si era parlato di un nuovo farmaco per la celiachia, ma poi non se ne era saputo più niente).

Attualmente in commercio ci sono diversi alimenti per celiaci realizzati con farine di cereali o altri grani che non contengono glutine. Tuttavia per rendere questi prodotti più appetibili è necessario spesso aggiungere additivi o altre proteine per migliorare appetibilità e consistenza.

Sarebbe utile sapere, però, quando questo glutine modificato farà la sua comparsa sul mercato.