Cena a casa: gli ospiti più temuti sono i vegani secondo una ricerca Bonduelle

Un'indagine Bonduelle ha rivelato che gli ospiti più temuti in una cena a casa sono i vegani, seguiti da quelli che non amano le verdure.

di Manuela 23 Maggio 2022

Una divertente indagine di Bonduelle ha rivelato quali siano le abitudini degli italiani in cucina quando si presentano ospiti a pranzo o a cena. Ebbene: pare che in una cena a casa gli ospiti più temuti siano proprio i vegani.

Ma andiamo con ordine. Bonduelle ha intervistato 2.700 persone. Di queste, il 30% ha spiegato che riceve ospiti a casa ogni settimana, mentre il 34% invita persone a casa durante occasioni speciali come feste e compleanni. Gli ospiti che più frequentemente si presentano al desco degli italiani sono i parenti (61%), seguiti dagli amici (37%).

Andando a vedere quello che gli italiani offrono come pasto, nessuno si stupirà nello scoprire che viene offerta soprattutto la pasta:

primo sotto forma di pasta o risotto: 53% secondo: 24% dolci fatti in casa: 15% aperitivo: 9%

Nel caso, invece, l’ospite non fosse atteso, ecco che chi ha sempre il frigo vuoto tende a offrire un aperitivo organizzato in maniera rocambolesca con quello che è rimasto a casa (29%). Il 12% degli intervistati, però, ha dichiarato che, in questi casi, non esista a ordinare da mangiare e farsi consegnare il tutto a casa.

Curiosamente, il 57% degli italiani utilizza gli ospiti come cavie, sperimentando così nuove ricette o utilizzando ingredienti diversi dai soliti. Il 43%, invece, tende ad andare più sul sicuro e prepara piatti già sperimentati. In questo caso, le motivazioni addotto sono le più disparate:

non si è abbastanza organizzati per provare nuovi piatti: 46% si ha poco tempo: 22% si è poco ispirati: 22%

Ci sono però degli ospiti che gli italiani temono maggiormente: sono quelli che non si conoscono bene o con cui è la prima volta che si mangia (42,5%). Il 37% teme i parenti dai gusti difficili, quelli che criticano sempre. Il 18% è preoccupato dagli inviti dell’ultimo momento, mentre il 9% teme l’amico food blogger fissato con le ultime tendenze e che vuole sempre fare le foto prima di mangiare.

Parlando delle diete degli ospiti, invece, il 43% degli italiani teme i vegani. Al secondo posto, al 22% degli intervistati fanno paura quelli che odiano le verdure, mentre i vegetariani sono temuti solamente dal 9% degli italiani. Ok, la lancio lì: chi è intollerante al glutine, intollerante al lattosio, allergico alle leguminose, odia le verdure e il pesce, a che punto della classifica lo mettiamo?

Parlando degli alimenti che mettono in crisi gli italiani, il 55% degli italiani ha difficoltà a cucinare il pesce. Il 16%, invece, ha problemi con i dolci (NdTesto: tranne se sei un concorrente di MasterChef, lì la percentuale di persone messe in difficoltà dai dolci si impenna!), mentre il 15% teme la carne. Verdura, pasta e risotti, invece, non destano preoccupazioni.

Inoltre per il 39% degli italiani non è così facile abbinare ingredienti e cibi, così come il 30% pensa che sia difficile bilanciare le quantità per tutti e il 25% realizzare un menu equilibrato.

Ma quali sono gli errori che gli italiani compiono in cucina? Eccoli:

dosaggio del sale (e anche qui MasterChef rulez!): 44% cottura del cibo: 30% vino: 20%

Tuttavia, nonostante gli errori, per gli italiani la cena perfetta è quella dove si riesce ad accontentare tutti a tavola (32%), mentre piatti preparati bene (23%) e tavola ben apparecchiata (10%) sono meno importanti. Ci possono, poi, essere anche momenti di imbarazzo a tavolo: