MasterChef Italia 11, nona puntata: ospiti Iginio Massari e Terry Giacomello

di Manuela 9 Febbraio 2022

Ci siamo, lo stavamo aspettando tutti con trepidazione: sua maestà l’imperatore Palpat… ehm, volevo dire, il maestro pasticciere Iginio Massari torna finalmente a terrorizzare la Masterclass di MasterChef Italia 11. Come di consueto la nona puntata andrà in onda giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su Now TV. E gli ospiti saranno niente meno che Iginio Massari e Terry Giacomello.

Dopo la doppia eliminazione a sorpresa della scorsa puntata (prima Pietro e poi Dalia hanno dovuto dire addio al loro sogno di diventare il prossimo MasterChef), ecco che i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si trovano a dover giudicare gli ultimi dieci concorrenti ancora in gara.

Il tutto in una puntata che si preannuncia a dir poco elettrizzante: considerando che i dolci non sono mai il punto forte dei concorrenti (salvo rare eccezioni come Irene Volpi nella scorsa edizione che era riuscita brillantemente a superare la prova dei dolci) e che molti dei favoriti di quest’anno hanno già più volte dichiarato che i dolci non sono nelle loro corde (lancio una supplica ai prossimi concorrenti: visto che una prova di pasticceria c’è sempre, che ne dite di arrivare preparati sapendo almeno fare le preparazioni base? Che so, una pasta frolla, una crema pasticciera…), ecco che l’avvento di Iginio Massari porterà l’ansia dei concorrenti a livelli stellari.

Come di consueto ci aspettano tre prove: